Dzień Edukacji Narodowej a podatek dochodowy

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej część nauczycieli z naszej placówki otrzymała tzw. nagrodę dyrektorską. Pozostali nauczyciele otrzymają pamiątkowe, grawerowane pióra. Czy przekazane nauczycielom nagrody należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych na ogólnych zasadach i wykazać w PIT-11?

Odpowiedź: W przepisach podatkowych nie przewidziano regulacji szczególnych, które odnosiłyby się do opodatkowania wynagrodzenia nauczycieli - podlegają one opodatkowaniu na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. Dotyczy to także wypłaconych nauczycielom tzw. nagród dyrektorskich. Inaczej rzecz się jednak ma w odniesieniu do przekazanych nauczycielom pamiątkowych grawerowanych piór.

(…)

Małgorzata Masłowska

