Odnawialne źródła energii - stawka VAT dla dotacji po ujednoliceniu stawek

Gmina realizowała w bieżącym roku dla mieszkańców projekt związany z odnawialnymi źródłami energii, w ramach którego na budynkach mieszkańców były montowane instalacje fotowoltaiczne. W zależności od warunków były one montowane na budynkach mieszkalnych, budynkach gospodarczych lub na gruncie. W konsekwencji, wykonanie oraz płatności od mieszkańców były opodatkowane różnymi stawkami tj. VAT - 8% lub 23%. Projekt zakończyliśmy w sierpniu 2019 r., inwestycja została rozliczona, a instalacje przyjęte na stan. Dotacje na wykonanie tych instalacji otrzymujemy ratalnie - pierwszą część otrzymaliśmy w wrześniu i opodatkowaliśmy ją według stawek przyporządkowanych do instalacji, czyli 8% i 23% (w zależności od lokalizacji). Drugą ratę otrzymaliśmy pod koniec listopada, czyli już po ujednoliceniu stawek VAT na instalacje odnawialnych źródeł energii, niezależnie od lokalizacji. W związku z tym mam wątpliwości, jaką stawką (stawkami) opodatkować otrzymaną dotację - czy nadal przyporządkowywać dotację do instalacji i opodatkować według dwóch stawek, czy do całości zastosować jednolitą 8% stawkę VAT?

Odpowiedź: Jeśli przyjąć za prawidłowe stanowisko organów podatkowych, zgodnie z którym dotacje do odnawialnych źródeł energii podlegają opodatkowaniu VAT, to w analizowanym przypadku powinny być stosowane takie stawki podatku, jakie miały zastosowanie do czynności w momencie jej wykonania.

