Zawyżone wpłaty za szkolne posiłki a VAT

Gmina jest czynnym podatnikiem VAT. Jako organ prowadzący publiczne szkoły podstawowe prowadzi działalność stołówek szkolnych. Jest do działalność podlegająca VAT i jednocześnie korzystająca ze zwolnienia z tego podatku. Rozliczanie obiadów wydawanych w stołówkach odbywa się w ten sposób, że po zakończeniu miesiąca rodzice dzieci są informowani o wysokości kwoty do zapłaty za miesiąc miniony. Na tej podstawie dokonują oni wpłat na rachunek dochodów budżetowych jednostki. Pomimo naszych próśb o wpłacanie tych określonych kwot często dokonują wpłat w wysokości zaokrąglonej w górę, np. należność wynosi 67,50 zł, a wpłata jest dokonywana w wysokości 70 zł. W takich przypadkach nadpłacona kwota pozostaje do rozliczenia na przyszłe okresy rozliczeniowe. Czy należy wykazywać ją w deklaracji VAT jako zaliczkę?