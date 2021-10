Działalność stołówek szkolnych a VAT

Opodatkowanie VAT opłat za posiłki wydawane przez stołówki szkolne długo budziło wątpliwości. W ich ocenie różniły się jednostki samorządu terytorialnego, organy podatkowe, sądy administracyjne, a także regionalne izby obrachunkowe. Zasady ich rozliczania zależały od przyjęcia jednej z rozbieżnych interpretacji i były różne w różnych regionach kraju. By zapobiec istniejącym rozbieżnościom, w czerwcu 2020 r. Minister Finansów zdecydował się na wydanie interpretacji ogólnej, w której zaprezentował korzystną dla samorządów i zgodną ze stanowiskiem sądów administracyjnych interpretację. Jak się jednak okazało, nie rozwiało to wszystkich wątpliwości jednostek.

Opodatkowanie VAT opłat za posiłki

Placówki oświatowe (a właściwie ich jednostki nadrzędne) należą do grona podmiotów, które ze względu na wykonywanie zarówno czynności opodatkowanych, jak i niepodlegających opodatkowaniu VAT, identyfikując kwotę podatku naliczonego, muszą dokonywać dwustopniowego stosowania proporcji. Niezmiernie istotne jest dla nich to, by prawidłowo określić zakres czynności, które wykonują jako podatnicy VAT i tych, dla których działają jako podmiot władzy publicznej. W praktyce od lat istniały wątpliwości związane z tym, czy świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego usługi edukacyjne należy traktować jako niepodlegające opodatkowaniu VAT, czy też jako podlegające opodatkowaniu, ale jednocześnie z tego podatku zwolnione. Przez długi czas, zdaniem fiskusa, samorządy pobierając za usługi z zakresu edukacji publicznej częściowe opłaty, działały jak podmioty prowadzące działalność gospodarczą i powinny z tego tytułu rozliczać VAT. Inaczej orzekały w tym zakresie sądy administracyjne. W związku z istniejącymi rozbieżnościami w czerwcu 2020 r. Minister Finansów zdecydował się na wydanie interpretacji ogólnej, w której wycofał się z niekorzystnej dla samorządów interpretacji. Choć mogłoby się wydawać, że po wydaniu interpretacji nie powinno już budzić wątpliwości to, które czynności wykonywane przez jednostki oświatowe podlegają opodatkowaniu VAT, a które nie, to jednak wątpliwości w tym zakresie wciąż się pojawiają. Dotyczą one między innymi pobierania opłat za posiłki w stołówkach szkolnych.

Gmina jako podatnik VAT

Decydujące znaczenie dla określenia prawnopodatkowego statusu gminy będącej organem władzy publicznej ma treść art. 15 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tą regulacją, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Wynika więc z tego, że organy oraz urzędy administracji publicznej działają w charakterze podatników wówczas, gdy:

wykonują czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach ich zadań; wykonują czynności mieszczące się w ramach ich zadań, ale czynią to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Duża część czynności (świadczeń) z zakresu edukacji (w tym przedszkolnej) wykonywana jest przez samorząd terytorialny nieodpłatnie. Oczywiście w tym zakresie nie można mówić o opodatkowaniu. Są jednak także takie świadczenia, które wykonywane są za odpłatnością. Dotyczy to między innymi korzystania ze stołówki szkolnej.

(…)

Małgorzata Masłowska

Porada pochodzi z kompleksowej bazy wiedzy INFORLEX. Zamów bezpłatny 14-dniowy dostęp do INFORLEX >>