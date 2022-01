Kwalifikowalność VAT w inwestycjach z RFIL

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej informuje, że uchwały dot. ekwiwalentu dla strażaków OSP, podjęte przed 1 stycznia 2022 r. obowiązują nadal, do czasu wydania nowych uchwał przez gminy.

Audytorzy wewnętrzni nie są odpowiedzialni za procesy zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, ale poprzez swoje oceny, badania, analizy i zalecenia, wspierają Zarząd i Radę we właściwej realizacji tych procesów.

M.in. nauczyciele i funkcjonariusze służb mundurowych, którzy nie złożyli PIT-2 na 2022 r. będą mogli skorygować swoje przeoczenie w dowolnym momencie 2022 r. Pozwoli to im skorzystać z kwoty wolnej (425 zł miesięcznie minus składki) od podatku już w trakcie 2022 r.

Czy pomimo nowego stanowiska resortu pracy nadal można wliczać dodatek za wysługę lat przysługujący za czas choroby (tzw. składnik 220) do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

Czy błędem jest wliczanie dodatku stażowego za czas choroby do podstawy trzynastki

Po nabyciu spadku podatnik złożył informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz o gruntach, jakie nabył. Po porównaniu informacji podatnika z zapisami ewidencji gruntów i budynków, otrzymanej z geodezji, stwierdzono rozbieżności. Podatnik wskazuje, że nabył nieruchomość (lokal mieszkalny), który nie został ujawniony w ewidencji. Co w takiej sytuacji powinnam zrobić jako pracownik działu księgowości podatkowej?

Wybór wariantu średniej powinien być dokonany najpóźniej do 31 grudnia 2021 r., a wybrany wariant jest jednolity dla całego okresu 2022-2025.

Rusza kolejna edycja Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka 75+”. Do końca stycznia 2022 r. gminy mają czas na zgłaszanie zapotrzebowania na środki finansowe na rok 2022. Dotacja celowa z budżetu państwa w tej edycji wzrosła do 60 proc. kosztów realizacji zadania.

Do końca stycznia 2022 r. gminy zgłaszają zapotrzebowanie w programie Opieka 75+

Nowy dyrektor zakładu wodociągów jest osobą podejmującą pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, w związku z czym musi przejść służbę przygotowawczą i zakończyć ją egzaminem. Czy służbę przygotowawczą dyrektor musi przejść według regulaminu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji czy według regulaminu Gminy? Kto ma go skierować?

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe progi unijne i ich równowartości w złotych oraz nowy średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów.

Do 31 stycznia 2022 r. nowe sprawozdanie w zamówieniach publicznych

Zamawiający zostali zobowiązani do zapewnienia minimalnych poziomów docelowych udziału niskoemisyjnych i zeroemisyjnych pojazdów w całkowitej liczbie pojazdów objętych zamówieniami publicznymi. Chodzi o dwa okresy: do końca 2025 r. i do końca 2030 r.