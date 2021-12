Wskaźnik zadłużenia samorządu – wybór średniej na okres 2022 r. – 2025 r.

Wybór wariantu średniej powinien być dokonany najpóźniej do 31 grudnia 2021 r., a wybrany wariant jest jednolity dla całego okresu 2022-2025.

Oznacza to, że dla poszczególnych lat z tego okresu nie mogą być przyjmowane relacje oparte na różnych sposobach liczenia długości okresu stosowanego do ich wyliczenia" - poinformowała RIO w Lublinie dodając, że dokonany wybór wariantu nie podlega zmianom.

Wybór średniej z ostatnich lat

RIO w Lublinie poprosiła, aby jednostki, które na etapie projektu wpf na 2022 rok zdecydowały, że do wyliczenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych wybrały wariant oparty o 7 ostatnich lat dołączyły do załącznika "Objaśnienia tabeli z wyliczeniami (raport dostępny w podglądzie wydruku do projektu wpf) wraz z deklaracją organu wykonawczego o wyborze 7-letniego wariantu liczenia średniej".

Wariant średniej: 3-letniej lub 7-letniej, niezbędnej do obliczania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych organ wykonawczy powinien określić do 31 grudnia 2021 r. - przypomniała RIO w Lublinie. Zdaniem Izby dokonany wybór nie podlega zmianom.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia

Chodzi tu o ostatnią nowelizację ustawy o dochodach JST, która zmieniła art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500). Jego ust. 1 otrzymał następujące brzmienie: „Ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki.”

RIO zwróciła uwagę, że przepis ten ma zastosowanie po raz pierwszy do opracowania i wykonania uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego na rok 2022.