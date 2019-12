Podatek od sprzedaży detalicznej już od 1 stycznia 2020 r.

Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1433) z dniem 1 września 2016 r. wprowadziła do polskiego systemu podatkowego nową daninę – podatek od sprzedaży detalicznej. Podatnikami są sprzedawcy detaliczni dokonujący sprzedaży towarów na rzecz konsumentów (w lokalu oraz poza lokalem przedsiębiorstwa). Podatkowi nie podlega sprzedaż towarów na odległość. Przedmiotem opodatkowania jest przychód ze sprzedaży detalicznej, który obejmuje kwoty otrzymane przez podatnika z tytułu sprzedaży rzeczy ruchomych lub ich części na rzecz konsumentów. Kwota wolna od podatku została ustanowiona na poziomie 17 mln zł miesięcznie.

Ustawa o sprzedaży detalicznej, zgodnie z jej pierwotnym brzmieniem, miała znaleźć zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od dnia 1 września 2016 r.

Na mocy decyzji z dnia 19 września 2016 r. Komisja Europejska wszczęła postępowanie wyjaśniające w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicznej. Jednocześnie Komisja Europejska wydała nakaz zobowiązujący Polskę do zawieszenia stosowania tego podatku do czasu zakończenia analizy przez Komisję. W dniu 30 czerwca 2017 r. Komisja wydała decyzję w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej. Komisja uznała, że polski podatek od sprzedaży detalicznej narusza unijne zasady pomocy państwa. Polska złożyła skargi na w/w decyzje. W skargach podniesiono m.in. zarzut błędnej kwalifikacji podatku od sprzedaży detalicznej jako pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Obie skargi wniesione przez Polskę zostały połączone do wspólnego rozpoznania przed Sądem Unii Europejskiej. Postępowanie w pierwszej instancji zostało zakończone wyrokiem z dnia 16 maja 2019 r., w którym Sąd podzielił stanowisko Polski. Sąd stwierdził nieważność zarówno wstępnej, jak i ostatecznej decyzji KE w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej. Wyrok jest nieprawomocny. Komisja Europejska w dniu 24 lipca 2019 r. wniosła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odwołanie od wyroku z 16 maja 2019 r. Sprawa nie została do tej pory przez Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnięta.

W wyniku kolejnych nowelizacji, w obecnym stanie prawnym, przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej mają znaleźć zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od dnia 1 stycznia 2020 r. Omawiana ustawa ustala ten termin na dzień 1 lipca 2020 r.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

