Dyżur głównego księgowego w dzień ustawowo wolny od pracy

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, w inspekcjach sanitarnych zaistniała potrzeba pełnienia całodobowych dyżurów telefonicznych. W jednej z inspekcji na dyżur wyznaczono między innymi głównego księgowego, któremu dyżur przypadł w święta i dyżur się odbył. Jak należy rozliczyć w takim przypadku czas pracy głównego księgowego? Czy należy mu się wolny dzień za taki dyżur?

Odpowiedź: Jeśli osoba zatrudniona na stanowisku głównego księgowego w trakcie dyżuru pełnionego w okresie Świąt Wielkanocnych realizowała zadania niezwiązane z pełnioną funkcją, pracodawca powinien udzielić jej czasu wolnego od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w razie braku takiej możliwości - wypłacić wynagrodzenie wynikające z jej osobistego zaszeregowania. Jeżeli natomiast osoba ta realizowała zadania wynikające ze sprawowanej funkcji, to jako kadra kierownicza należy do grupy pracowników, którzy wykonują w razie konieczności pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.





