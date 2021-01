Czy można stosować podwyższone koszty w czasie pracy zdalnej

W związku z trwającą epidemią COVID-19 część pracowników jednostki została skierowana do pracy zdalnej. Są wśród nich osoby, wobec których przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy dotychczas były stosowane podwyższone koszty uzyskania przychodów, gdyż ich miejsce stałego lub czasowego zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a nie uzyskują dodatku za rozłąkę. Czy w sytuacji, gdy pracownicy świadczą pracę zdalnie, nadal należy stosować się do złożonych przez nich oświadczeń i uwzględniać w rozliczeniach podwyższone koszty? Jeśli nie, to jakie koszty zastosować w miesiącu, w którym pracownicy częściowo pracowali w siedzibie jednostki, a częściowo zdalnie?