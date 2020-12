W naszej jednostce do niedawna stosowano zasadę, że za czas przyznanego świadczenia rehabilitacyjnego dodatek stażowy był wypłacany w pełnej kwocie i nie wliczano go do podstawy świadczenia. Uznawano, że okres rehabilitacji też jest chorobą. Ostatnio coraz częściej w literaturze przedmiotu można spotkać opinię, że przy świadczeniu rehabilitacyjnym należy postąpić jak przy zasiłku macierzyńskim, czyli podstawę świadczenia należy zwiększyć o dodatek za wysługę lat. Która interpretacja jest właściwa?

Odpowiedź: Co do zasady, jeśli w regulaminie wynagradzania obowiązującym w jednostce nie ma innych postanowień, pracownik samorządowy przebywający na świadczeniu rehabilitacyjnym nie powinien otrzymywać dodatku, a jego wartość należy doliczyć do podstawy wymiaru świadczenia.





Przeczytaj w INFORLEX.PL Administracja cały artykuł: Czy za czas pobierania świadczenia rehabilitacyjnego pracownik samorządowy zachowuje prawo do dodatku stażowego

Zapoznaj się z uzasadnieniem odpowiedzi.