Wzór - zwrot nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej

Znany jest wzór oświadczenia o uznaniu zasadności zwrotu nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w tej sprawie.

1 stycznia 2022 r. wejdą w życie zmiany do ustawy, wprowadzone ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927), w zakresie procesu dochodzenia należności budżetu państwa z tytułu zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego nienależnie otrzymanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

Jednostka samorządu terytorialnego otrzymała kwotę części oświatowej subwencji ogólnej wyższą od należnej

Zgodnie z art. 37a ust. 1 i 2 ustawy, jeżeli ze sprawozdania z audytu lub wyniku kontroli sporządzonego przez organ kontroli państwowej lub nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego będzie wynikać, że jednostka samorządu terytorialnego otrzymała kwotę części oświatowej subwencji ogólnej wyższą od należnej, to w terminie 30 dni od dnia otrzymania tego dokumentu:

1) składa ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oświadczenie, w którym uznaje zasadność zwrotu do budżetu państwa całej nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, albo

2) występuje do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o skierowanie sprawy zwrotu nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na drogę postępowania administracyjnego.

Obowiązek Ministra Finansów

Przepisem art. 37a ust. 9 ustawy minister właściwy do spraw finansów publicznych został zobowiązany do określenia, w drodze rozporządzenia, wzoru ww. oświadczenia.

Konstrukcja wzoru oświadczenia

Rozporządzenie określa wzór oświadczenia o uznaniu zasadności zwrotu do budżetu państwa całej nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej. Uwzględnia okoliczność, że dokument ten będzie stanowić podstawę stosowania egzekucji administracyjnej.

Wzór zawiera zgodnie z art. 37a ust. 9 ustawy pouczenie, że oświadczenie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, oraz elementy określone w art. 37a ust. 5 ustawy, tj.:

1) nazwę jednostki samorządu terytorialnego;

2) wysokość kwoty podlegającej zwrotowi do budżetu państwa;

3) wskazanie roku budżetowego, którego dotyczy nienależnie otrzymana kwota;

4) wskazanie dokumentu, z którego wynika, że jednostka samorządu terytorialnego otrzymała kwotę części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie wyższej od należnej;

5) datę i podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu jednostki samorządu terytorialnego.