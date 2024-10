Zmiany dla ochrony polskiej infrastruktury przed cyberatakami. Resort cyfryzacji zakończył prace nad projektem nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Zdaniem ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego jest to milowy krok w zapewnieniu bezpieczeństwa cyfrowego w kraju.

Resort cyfryzacji poinformował o zakończeniu prac nad projektem nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC). Nowelizacja wprowadza modyfikacje w zarządzaniu bezpieczeństwem cyfrowym w Polsce.

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ocenił, że jest to milowy krok w zapewnianiu bezpieczeństwa cyfrowego w naszym kraju. Zdaniem ministra, nowelizacja ustawy o KSC stworzy ramy prawne, które pozwolą jeszcze lepiej chronić strategiczne sektory przed atakami w sieci, a także wzmocnić mechanizmy nadzoru i kontroli. Jestem pewien, że nowe przepisy szybko przełożą się na wzrost poziomu bezpieczeństwa i lepszą ochronę naszych obywateli oraz kluczowych sektorów gospodarki - dodał Gawkowski. W komunikacie podano, że w trakcie konsultacji społecznych swoje stanowisko przedstawiło 215 interesariuszy. Resort uwzględnił ok. 70 proc. z ich propozycji. Mają one usprawnić nadzór nad kluczowymi podmiotami systemu cyberbezpieczeństwa w Polsce.

Projekt nowelizacji o KSC wprowadza m.in. nowe zasady nadzoru i kontroli. Chodzi o bardziej przejrzyste zasady nadzoru nad podmiotami kluczowymi i wrażliwymi. W komunikacie wskazano, że wprowadzono możliwość wyznaczania jednego organu wiodącego do sprawowania nadzoru, co usprawni współpracę i szybsze reagowanie na zagrożenia, a także zmniejszy uciążliwości w stosunku do podmiotów nadzorowanych. W założeniach projektu znalazło się także przeprowadzanie kontroli doraźnych. Mają one pozwolić na natychmiastowe działania w przypadku zagrożenia. Mogą być przeprowadzane np. po zgłoszeniu przez urzędnika monitorującego, że podmiot może naruszać przepisu ustawy. Zmianie ulegną także zasady nakładania kar pieniężnych. Ich wysokość będzie zależała od szeregu kryteriów, w tym m.in. od rodzaju i skali naruszenia, czy czasu trwania naruszenia. Ponadto, określone będą zasady dotyczące urzędników monitorujących, którzy będą mogli wykonywać powierzone im zadania przez czas określony, nie dłuższy niż miesiąc.