Roboty budowlane - jakie ograniczenia w trakcie pandemii?

Ograniczenia dla robót budowlanych w trakcie pandemii

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dalej zwana specustawą koronawirusową, która weszła w życie 8 marca, została znowelizowana.

Zmiany, które wprowadzono do specustawy koronawirusowej, weszły w życie 31 marca 2020 r. Objęły również postanowienia dotyczące zasad prowadzenia robót budowlanych w czasie pandemii, o czym szerzej pisałam w tym artykule.

Obowiązujący do 31 marca 2020 r. artykuł 12 specustawy koronawirusowej zawierał szerokie wyłączenie stosowania przepisów prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Tak ogólne wyłączenie w praktyce doprowadzić mogło do stworzenia realnego zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi (mowa przecież o normach prawa budowlanego), co pewnie było jedną z przyczyn wprowadzenia ustawowych ograniczeń omawianego wyłączenia.

Obowiązek informowania

Obecnie brzmienie przepisu art. 12 specustawy zostało zmienione. Prowadzenie robót budowlanych oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, wymagają niezwłocznego poinformowania organu administracji architektoniczno-budowlanej.

W informacji skierowanej do organu administracji architektoniczno-budowlanej należy określić:

rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia - w przypadku prowadzenia robót budowlanych;

dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - w przypadku zmiany sposobu użytkowania.

Specustawa koronawirusowa nie precyzuje, w jakiej formie ma zostać przekazana wspomniana informacja. Co istotne, specustawa nie zastrzega w tym zakresie wymogu zachowania formy pisemnej. Należy zatem przyjąć, że informacja przekazana za pośrednictwem wiadomości e-mail lub w inny sposób, jeżeli tylko możliwe będzie zidentyfikowanie informującego, jest dopuszczalna.

Zabezpieczenie prowadzenia robót

Jeżeli prowadzenie robót budowlanych, o których mowa wyżej, powoduje zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, organ administracji architektoniczno-budowlanej, w drodze decyzji podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, niezwłocznie ustala wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń ich prowadzenia.