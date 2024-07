Kiedy ZUS wypłaci zasiłek chorobowy?

Kiedy zasiłki chorobowe wypłaca ZUS, a kiedy pracodawca? W jakim terminie? Gdzie można znaleźć wystawione przez lekarza elektroniczne zwolnienie lekarskie? Czy trzeba składać wniosek o zasiłek?

Kiedy zasiłki wypłaca ZUS, a kiedy pracodawca?

Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ustalają i zasiłki te wypłacają:

płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych;

Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Liczbę ubezpieczonych ustala się według stanu na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego. Co z płatnikami, którzy na ten dzień nie zgłaszali nikogo do ubezpieczenia chorobowego? W takiej sytuacji liczbę ubezpieczonych ustala się według stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokonali takiego zgłoszenia.

Warto pamiętać, iż wyłącznie ZUS wypłaca zasiłki w przypadku:

ubezpieczonych, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych,

ubezpieczonych prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących,

duchownych;

osób uprawnionych do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia,

ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego.

Ponadto ZUS kontynuuje po dniu 31 grudnia podjętą wcześniej wypłatę zasiłku, nawet jeżeli od dnia 1 stycznia jest do tego zobowiązany płatnik składek.

Gdzie znaleźć wystawione zwolnienie lekarskie?

Otrzymane przez lekarza elektroniczne zwolnienie lekarskie e-ZLA Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia płatnikowi składek na jego profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA. Dokument znajduje się w wydzielonej część skrzynki Dokumenty i wiadomości.

Informację tę otrzymuje również ubezpieczony. Pracownik może ją znaleźć w Panelu ubezpieczonego PUE ZUS. Pierwszym krokiem jest wejście na stronę www.zus.pl. Następnie trzeba się zalogować na swoje konto i kliknąć zakładkę Ubezpieczony. Po rozwinięciu menu bocznego odszukujemy zakładkę Zaświadczenia lekarskie. Znajdują się tam informacje o wystawionych zaświadczeniach lekarskich oraz korygujących zaświadczeniach lekarskich. Jak informuje ZUS, są to dane z ostatnich 12 miesięcy. W tym miejscu można m.in. wyświetlić druk zaświadczenia za pomocą przycisku Szczegóły zaświadczenia ZUS ZLA.

Ważne terminy

Jeżeli płatnik składek nie ma profilu na PUE, lekarz powinien przekazać pracownikowi wydruk e-ZLA. Jeśli płatnik zasiłków ma profil na PUE ZUS, to co do zasady e-ZLA jest dowodem do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Pracodawca, który nie jest płatnikiem zasiłków, powinien przekazać do ZUS zaświadczenie płatnika składek Z-3 (w przypadku pracownika) albo Z-3a (w przypadku ubezpieczonych innych niż pracownik, np. zleceniobiorców) w terminie 7 dni od otrzymania e-ZLA na profilu na PUE, albo odpowiednio od otrzymania wydruku e-ZLA.

Ważne Zgodnie z przepisami Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca zasiłek na bieżąco po stwierdzeniu uprawnień, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do zasiłku.

Jeśli płatnikiem jest pracodawca, to wypłaca zasiłek chorobowy w terminach przyjętych dla wypłaty wynagrodzeń lub dochodów.