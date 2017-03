Zmiany w podatkach i opłatach lokalnych 2017 - elektrownie wiatrowe

Ma to związek ze skupieniem priorytetów polityki energetycznej Rady Ministrów na wydobyciu energii z węgla kamiennego, co w niedalekiej przyszłości może doprowadzić do stopniowego ograniczenia jej dostaw z odnawialnych źródeł.

Obecnie podstawę opodatkowania w podatku od nieruchomości stanowi wartość wszystkich elementów farmy wiatrowej (budowli), a nie tylko jej część budowlana (maszt i fundamenty).

Potwierdzeniem niekorzystnych dla podatników zmian jest ostatni wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2017 r. (sygn. I SA/Bd 866/16), w myśl którego podatnik zobowiązany jest zadeklarować wszystkie elementy elektrowni wiatrowej. W rozpoznawanej sprawie skład sędziowski odwołał się do ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, definiującej wprost elektrownie wiatrowe jako budowle w rozumieniu Prawa budowlanego.

W świetle powyższego, rekomendujemy zadeklarowanie do podstawy opodatkowania wszystkich elementów elektrowni wiatrowych, tj. części budowlanej (maszty i fundamenty) oraz technicznej (wraz z wirnikiem i łopatami elektrowni).

PRAWNICY

Sergiusz Felbur // Prawnik