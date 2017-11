Wysokość opłaty od posiadania psa w 2018 r.

W 2018 roku wzrośnie opłata za posiadanie psa. Ministerstwo Finansów jak zawsze wyznaczyło górną granicę tej opłaty, lecz to od rady gminy zależy ile ona wyniesie w 2018 r. Górna granica to 121,24 zł rocznie za jednego psa. Należy pamiętać, że opłata od posiadania psów nie jest obligatoryjna. Oznacza to, że rada gminy w drodze uchwały ma prawo całkowicie zrezygnować z pobierania omawianej opłaty.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych niektórzy zostali zwolnieni z tej opłaty. Opłaty od posiadania psów nie pobiera się chociażby od osób niepełnosprawnych, czy też osób w wieku powyżej 65 lat.

Co ciekawe za swojego pupila nie zapłacą członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz inne osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności

Rolnik posiadający nie więcej niż dwa psy także od opłaty jest zwolniony. Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych z opłaty zwolnieni są podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.