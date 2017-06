Jakie dane ujmować w sprawozdaniu Rb-30S?

Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym (zakład gospodarki komunalnej). Od jednostki samorządu terytorialnego (gminy) otrzymaliśmy dotację przedmiotową do cen wody. Czy wykazując dane w sprawozdaniu Rb-30S, do ustalania wartości należności netto powinniśmy doliczyć do przychodów związanych z prowadzoną działalnością otrzymaną dotację, pomniejszoną o VAT?

Prawidłowe sporządzenie sprawozdania budżetowego Rb-30S wymaga zwrócenia uwagi na zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (dalej: rozporządzenie o sprawozdawczości budżetowej). Podatkiem od towarów i usług (dalej: VAT) w zakładach budżetowych są opodatkowane dotacje przedmiotowe według obowiązujących stawek stosowanych przy opodatkowaniu dotowanych usług.

Dane, jakie należy ujmować w sprawozdaniu Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych, zostały wskazane w § 17 ust. 2 rozdział 7 załącznika nr 39 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

W dziale A. "Przychody": w kolumnach: "Plan", "Wykonanie" wykazuje się według paragrafów:

przychody,

dotacje (bez dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji). Dotacje przedmiotowe wykazuje się w kwotach netto (bez VAT). Rozliczenie VAT z urzędem skarbowym wykazuje się w informacji 2 części D. sprawozdania.

Należności netto, które należy wykazać w wierszu W 020 sprawozdania, stanowią kwotę "netto należności, tj. kwotę należności po pomniejszeniu o odpis aktualizujący należności.

Sprawozdania jednostkowe są sporządzane przez kierowników jednostek organizacyjnych na podstawie ewidencji księgowej (§ 6 ust. 1 rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej), co implikuje konieczność ujęcia w sprawozdaniu Rb-30S kwot należności w wielkości tożsamej z wartością wynikającą z sald kont:

221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych",

240 "Pozostałe rozrachunki".

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, konta te służą do ewidencji należności jednostek z tytułu dochodów budżetowych oraz krajowych i zagranicznych należności i roszczeń, pożyczek i różnego rodzaju rozliczeń, a także krótko- i długoterminowych należności funduszy celowych.

W celu ujęcia należności w kwocie netto, salda opisanych kont należy pomniejszyć o saldo konta 290 "Odpisy aktualizujące należności", na którym ujmuje się odpisy aktualizujące należności.

Ponadto należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, niesporządzenie lub nieprzekazanie sprawozdania albo wykazanie danych niezgodnych wynikających z ewidencji księgowej w sprawozdaniach z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Jarosław Jurga - ekonomista, certyfikowany księgowy posiadający wieloletnie doświadczenie oraz szeroką wiedzę merytoryczną w obszarze finansów publicznych, wspartą studiami podyplomowymi z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz audytu wewnętrznego w jsfp