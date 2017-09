Pracownicy coraz chętniej korzystają z urlopów rodzicielskich

Od stycznia do lipca br. z urlopów dla rodziców skorzystało ponad 500 tys. osób w tym 402 tys. kobiet i 97,3 tys. mężczyzn. To ponad 20 tys. więcej niż w analogicznym okresie w 2016 r.

Rodzicom po narodzinach dziecka przysługują dwa rodzaje płatnego urlopu:

urlop macierzyński (20 tygodni),

urlop rodzicielski (32 tygodnie).

Razem to 52 tygodnie urlopu przysługującego na opiekę nad dzieckiem.

Urlop macierzyński

Urlop macierzyński może wykorzystać zarówno matka jak i ojciec dziecka. Należy jednak pamiętać, że pierwsze 14 tygodni przysługuje wyłącznie matce. Pozostałymi 6 tygodniami rodzice mogą się dowolnie podzielić. W lipcu 2017 roku z podstawowego urlopu macierzyńskiego uprawniającego do pobierania zasiłku macierzyńskiego, skorzystało ponad 123 tys. kobiet i prawie 2 tys. mężczyzn. W sumie to o 6 tys. więcej niż roku poprzednim.

Urlop rodzicielski

Wzrósł również odsetek rodziców korzystających z urlopu rodzicielskiego, którzy otrzymują zasiłek macierzyński. W ubiegłym roku wyniósł on 164 tys. osób (od stycznia do lipca). Obecnie wzrósł do 171 tys.

Urlop ojcowski

Coraz częściej z urlopów dla rodziców korzystają mężczyźni. Przysługuje im dwutygodniowy, pełnopłatny urlop ojcowski, który mogą podzielić na dwie części. Ważne, aby został zrealizowany w ciągu 2 lat od dnia narodzin dziecka.

Od stycznia do lipca 2017 roku z urlopu ojcowskiego skorzystało 88,7 tys. mężczyzn, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku było ich niespełna 76 tys.