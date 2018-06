Podwyżki dla pracowników cywilnych Wojska Polskiego

Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podjął decyzję o przeznaczeniu w 2018 roku kwoty 114,5 mln zł na podwyżki wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej. Wypłata wyższych wynagrodzeń nastąpi do 30 czerwca 2018 r., z wyrównaniem od 1 stycznia 2018 r. Wynagrodzenia wzrosną o średnio 200 zł na osobę. Większe pensje otrzymają przede wszystkim pracownicy zatrudnieni na stanowiskach specjalistycznych kluczowych dla Sił Zbrojnych oraz pracownicy którzy do tej pory zarabiali najmniej. Warto podkreślić, że pracownicy cywilni wojska zarabiają mniej niż ich odpowiednicy w innych resortach. Główną intencją MON jest wyrównywanie dysproporcji płacowych na takich samych stanowiskach pracy. Pracodawcy będą zobowiązani do uzgodnienia szczegółowych zasad podziału pieniędzy przeznaczonych na podwyżki z zakładowymi organizacjami związkowymi.

