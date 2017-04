Zasiłek pielęgnacyjny 2017 r.

Komu zasiłek pielęgnacyjny przysługuje?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

niepełnosprawnemu dziecku;

osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, która posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Warunkiem jest, aby niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia;

osobie, która ukończyła 75 lat.

Ograniczenia dotyczące przyznawania zasiłku dotyczą osób umieszczone w instytucjach zapewniającej całodobowe utrzymanie. Do takich instytucji należą m.in.:

reklama reklama

placówki opiekuńczo-wychowawcze,

młodzieżowe ośrodki wychowawcze,

schroniska dla nieletnich,

zakłady poprawcze,

areszty śledcze,

zakłady karne,

zakłady opiekuńczo-lecznicze.

Ponadto, zasiłek pielęgnacyjny nie zostanie przyznany danej osobie, gdy członkowie jej rodziny mają prawo do świadczeń pielęgnacyjnych za granicą. Wyjątki od tej zasady, wynikają z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub z dwustronnych umów o zabezpieczeniu społecznym.

Polecamy: Rachunkowość Budżetowa

Okres przysługiwania zasiłku pielęgnacyjnego i jego wysokość

Zasadniczo prawo do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego jest przyznawane na czas nieokreślony. Jedynie w sytuacji, gdy orzeczenie o niepełnosprawności, lub o jej stopniu, zostanie wydane na czas określony, wtedy prawo do zasiłku również będzie ograniczone w czasie. W takiej sytuacji zasiłek będzie przysługiwał do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin wspomnianego powyżej orzeczenia o niepełnosprawności lub o jej stopniu. Obecnie, wysokość zasiłku pielęgnacyjnego to 153 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny a świadczenie pielęgnacyjne i dodatek pielęgnacyjny

Nie należy mylić ze sobą tych trzech, niezależnych od siebie świadczeń.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu opieki nad osobą niepełnosprawną. Relacja pomiędzy świadczeniem pielęgnacyjnym a zasiłkiem wyrównawczym w orzecznictwie została podkreślona wyrokiem NSA o sygn. akt I OSK 114/06.

Dodatek pielęgnacyjny jest przyznawany osobom niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji. Świadczenie jest wypłacane przez ZUS albo inny organ emerytalny lub rentowy. Dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny nie przysługują danej osobie w tym samym czasie. Jeżeli oba te świadczenia zostały wypłacone za ten sam okres, organ, który wypłacił dodatek pielęgnacyjny pomniejszy emeryturę lub rentę danej osoby o kwotę równą zasiłkowi pielęgnacyjnemu. Będzie to kwota traktowana jako świadczenie nienależnie pobrane. Wskazuje na to również orzecznictwo (wyroki NSA o sygn. akt I OSK 1919/11 a także I OSK 2104/10).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Z 2009 r. Nr 153, poz. 1227. z późn. zm.