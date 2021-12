RIO: nauczyciel prowadzący zdalne lekcje może dostać dodatek za pracę w trudnych warunkach

Dodatek za pracę nauczyciela w trudnych warunkach - zdalne lekcje. Nauczycielom prowadzącym lekcje w formie zdalnej, którzy w ramach takiej pracy wykonują zadania w uciążliwych warunkach, przysługuje dodatek za warunki pracy – wynika z wyjaśnień RIO w Olsztynie.

Do RIO w Olsztynie wpłynął wniosek o udzielenie wyjaśnień w sprawie dodatku za pracę w trudnych warunkach w sytuacji prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie zdalnej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dodatek za trudne warunki pracy

W odpowiedzi RIO wskazała na art 34 ust. 1 Karty Nauczyciela, który stanowi, że nauczycielowi świadczącemu pracę w trudnych lub uciążliwych warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy.

Dodatek za pracę nauczyciela w trudnych warunkach - istotny jest regulamin

Izba zwróciła przy tym uwagę, że warunki uznane za trudne zostały określone w § 8 pkt 1-19 rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.). RIO wyjaśniła, że szczegółowe warunki przyznawania m. in. dodatku za warunki pracy określa, w drodze regulaminu, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego (art. 30 ust 6 ustawy - Karta nauczyciela).

Dodatek za pracę nauczyciela w trudnych warunkach - zdalne lekcje

„Co do zasady, jeśli nauczyciele prowadzą zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej i w ramach takiej pracy wykonują zadania zaliczone do prac w trudnych lub uciążliwych warunkach, to przysługuje im dodatek za warunki pracy. Natomiast jeśli w ramach pracy zdalnej nie realizują tego typu zadań - dodatek za trudne lub uciążliwe warunki nie przysługuje” – czytamy w wyjaśnieniach RIO.

Podsumowując Izba zastrzegła, że „każda sytuacja wymaga indywidualnego rozpatrzenia i analizy wystąpienia warunków predysponujących do przyznania dodatku za warunki pracy”.