Kiedy należy wypłacić wynagrodzenie za czas choroby, a od kiedy zasiłek chorobowy pracownikowi, który ukończył 50 lat

Pracownica mająca 30 lat chorowała w okresie od 10 do 19 lutego 2017 r. (10 dni), od 24 maja do 11 czerwca 2017 r. (19 dni) i od 10 do 24 października 2017 r. (15 dni). Jak liczyć okres, kiedy należy wypłacić wynagrodzenie za czas choroby, a od kiedy zasiłek chorobowy, jeżeli między okresami zwolnień są przerwy?