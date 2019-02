Dodatek za pracę na zastępstwo w podstawie trzynastki

Czy jeśli pracownik opieki społecznej, w związku z zastępowaniem innego pracownika, otrzymał w grudniu 2018 r. dodatek za pracę w terenie, to czy składnik ten powinien być uwzględniony w podstawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego? Czy może jednak należy go traktować jako jednorazową wypłatę, która nie jest wliczana do podstawy trzynastki?