Wynagrodzenie za pracę i zasiłek chorobowy za ten sam dzień

PYTANIE: Pracownik centrum pomocy społecznej przyszedł do pracy, ale po godzinie źle się poczuł i udał się do lekarza, który udzielił mu zwolnienia lekarskiego na ten sam dzień. Czy za przepracowany czas (tj. godzinę) pracownikowi należy wypłacić wynagrodzenie za pracę i za ten sam dzień również wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek? Jak rozliczyć takie wynagrodzenie?

ODPOWIEDŹ: Tak, pracownikowi należy wypłacić wynagrodzenie za przepracowany czas. Jeżeli centrum pomocy społecznej nie wypłaca pracownikowi wynagrodzenia za pełny dzień, wtedy należy również wypłacić za ten dzień wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek.





UZASADNIENIE: Lekarz wydający pracownikowi zwolnienie lekarskie z powodu choroby orzeka o jego niezdolności do pracy w danym dniu. Zgodnie z ustawą z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, świadczenia chorobowe przysługują za pełne dni choroby pracownika. Nie można więc stwierdzić, że pracownik był niezdolny do pracy tylko przez kilka godzin i nie ma możliwości wypłaty zasiłku chorobowego za godziny - jak w przypadku wynagrodzenia za pracę - za czas faktycznie przepracowany.

Jeżeli pracownik przez część dnia pracował, a następnie na ten dzień otrzymał zwolnienie lekarskie, zasiłek chorobowy lub wynagrodzenie chorobowe przysługuje mu tylko wówczas, gdy otrzymał wynagrodzenie jedynie za przepracowaną część dnia (patrz: PRZYKŁAD 1). Jeżeli natomiast pracownik - pomimo przepracowania jedynie kilku godzin z obowiązującej go np. 8-godzinnej normy czasu pracy otrzymał wynagrodzenie za cały dzień, wtedy nie przysługują mu inne świadczenia chorobowe, a dnia tego nie uznaje się za dzień niezdolności do pracy z powodu choroby. Skutkuje to tym, że nie wlicza się go do okresu zasiłkowego i skraca o 1 dzień zwolnienie lekarskie (patrz: PRZYKŁAD 2).

PRZYKŁAD 1

Pracownik centrum pomocy społecznej przyszedł do pracy, ale po godzinie źle się poczuł i udał się do lekarza, który udzielił mu zwolnienia lekarskiego na ten sam dzień. Zakład pracy wypłacił pracownikowi wynagrodzenie za godzinę pracy w tym dniu oraz pełną "dniówkę" zasiłkową.

PRZYKŁAD 2

Pracownik centrum pomocy społecznej przyszedł do pracy, ale po 7 godzinach źle się poczuł i udał się do lekarza, który udzielił mu zwolnienia lekarskiego na ten sam dzień. Zakład pracy wypłacił pracownikowi wynagrodzenie za pełny dzień pracy. W tej sytuacji wypłatę świadczenia chorobowego należy rozpocząć od następnego dnia.

Zgodnie z art. 80 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (dalej: k.p.), wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, a za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Za pracę wykonaną, czyli do momentu wyjścia z pracy do lekarza, pracownikowi należy wypłacić wynagrodzenie za pracę, choćby była to tylko godzina. Pracodawca powinien zatem: