Zatrudnienie głównego księgowego. Czy można zatrudnić głównego księgowego w jednostce budżetowej bez przeprowadzenia konkursu?

Zatrudnienie głównego księgowego bez konkursu - czy jest możliwe?

Tak, można zatrudnić pracownika na stanowisku głównego księgowego bez przeprowadzania konkursu. Można tak postąpić tylko w przypadkach ściśle określonych prawem.

Stanowisko głównego księgowego w samorządowej jednostce budżetowej zalicza się do kierowniczych stanowisk urzędniczych. Tak wskazuje rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Podstawową zasadą zatrudniania na tym stanowisku jest otwarty i konkursowy nabór. Od tej zasady są trzy wyjątki (art. 11-15, art. 20 i art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych).

Awans wewnętrzny

Na stanowisko głównego księgowego może zostać awansowany pracownik jednostki zajmujący w tej jednostce inne stanowisko urzędnicze (w tym kierownicze stanowisko urzędnicze). Ale musi mieć kwalifikacje wymagane na tym stanowisku.

Takie zatrudnienie następuje na mocy porozumienia stron. Pracodawca proponuje pracownikowi przeniesienie z dotychczasowego stanowiska na stanowisko głównego księgowego. Jeśli pracownik przyjmie tę propozycję, awansuje na to stanowisko w terminie i na zasadach ustalonych w porozumieniu zmieniającym.

Przeniesienie na stanowisko na mocy ustawy

Pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, można na jego wniosek lub za jego zgodą przenieść do pracy w innej samorządowej jednostce budżetowej, wymienionej w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, w tej samej lub innej miejscowości, w każdym czasie, jeżeli nie narusza to ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika, oraz przemawiają za tym ważne potrzeby po stronie jednostki przejmującej.

Takie przeniesienie następuje w drodze porozumienia pracodawców.

Przykład

Na mocy porozumienia pracodawców można przenieść pracownika z samorządowej jednostki budżetowej do:

innej samorządowej jednostki budżetowej,

samorządowego zakładu budżetowego,

urzędu gminy (miasta, starostwa powiatowego, urzędu marszałkowskiego),

biura związku JST.

Przeniesienie może odbywać się między jednostkami organizacyjnymi jednej JST lub różnych JST. Na przykład może się odbywać między jednostkami budżetowymi jednej gminy, różnych gmin, gminy i powiatu, powiatu i województwa. Może też odbywać się między jednostkami organizacyjnymi mającymi siedziby w jednej miejscowości albo w różnych miejscowościach.

Z inicjatywą przeniesienia może wystąpić:

pracownik - wtedy dotychczasowy pracodawca nie musi się na to zgodzić,

pracodawca, który chce zatrudnić danego pracownika - wtedy zarówno dotychczasowy pracodawca, jak i pracownik muszą wyrazić zgodę na przeniesienie.

Do przeniesienia dochodzi na mocy porozumienia pracodawców. Stosunek pracy pracownika nie wygasa. Zmienia on tylko zakład pracy. Może też zmienić stanowisko (np. zastępca głównego księgowego może zostać przeniesiony do innej jednostki na stanowisko głównego księgowego).

Zatrudnienie na zastępstwo

W każdym czasie bez przeprowadzania wolnego naboru można zatrudnić pracownika na zastępstwo za głównego księgowego. Stosunek pracy na zastępstwo nawiązuje się na czas usprawiedliwionej nieobecności zastępowanego pracownika, spowodowanej m.in. chorobą, urlopem macierzyńskim (tacierzyńskim), urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym. Rodzaj pracy zastępcy musi odpowiadać rodzajowi pracy zastępowanego pracownika. Natomiast warunki pracy i płacy mogą być odmienne. W szczególności w umowie o pracę na czas zastępstwa można ustalić:

inny wymiar czasu pracy,

inne składniki i wysokość wynagrodzenia (w granicach, w jakich wynika to z przepisów i nie stanowi dyskryminacji).

Stosunek pracy na zastępstwo wygasa automatycznie z chwilą powrotu do pracy zastępowanego pracownika lub wygaśnięcia jego stosunku pracy. Jeśli osoba zatrudniona na zastępstwo chce być zatrudniona na tym stanowisku po wygaśnięciu stosunku pracy osoby zastępowanej, to musi wziąć udział w wolnym i konkursowym naborze na to stanowisko.

Autor: Izabela Motowilczuk, były wieloletni inspektor kontroli RIO

Podstawy prawne: