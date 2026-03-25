Strona główna » Księgowość budżetowa » Podatki » Podatki i opłaty lokalne » Wyższa opłata targowa 2026: handlujący mogą zapłacić więcej niż rok temu

Wyższa opłata targowa 2026: handlujący mogą zapłacić więcej niż rok temu

25 marca 2026, 11:23
Adam Kuchta
W 2026 roku obowiązuje wyższy limit opłaty targowej. Maksymalna dzienna stawka wynosi 1176,67 zł, czyli o 4,5 proc. więcej niż w 2025 r. Choć to jedynie górna granica, zmiana ma znaczenie dla osób prowadzących sprzedaż na targowiskach.

Podwyższenie limitu dla opłaty targowej wynika z corocznej waloryzacji stawek podatków i opłat lokalnych w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS. Nowe limity opłat lokalnych obowiązują od 1 stycznia 2026 r. Przyjrzyjmy się konkretnym przepisom związanym z opłatą targową.

Czym jest opłata targowa i kto musi ją płacić?

Opłata targowa to jedna z opłat lokalnych uregulowanych w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z art. 15 ust. 1 tej ustawy: „Rada gminy może wprowadzić opłatę targową.” Oznacza to, że opłata targowa ma charakter fakultatywny – gmina może ją ustanowić, ale nie ma takiego obowiązku.

Ustawa precyzuje również, kto podlega tej opłacie: „Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, z zastrzeżeniem ust. 2b.”

Jednocześnie ustawodawca wyjaśnia, że „opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach”. A zatem opłata może obejmować nie tylko klasyczne place targowe, ale również sprzedaż prowadzoną na ulicach czy placach.

Warto też mieć na uwadze, że „opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko”.

Ile wynosi maksymalna stawka opłaty targowej w 2026 roku?

Górna granica opłaty targowej wynika z art. 19 pkt 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który stanowi:, że „Rada gminy, w drodze uchwały: 1) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat określonych w ustawie, z tym że: a) stawka opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie kwoty określonej corocznie w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych.”

Na 2026 r. maksymalna dzienna stawka została ustalona na poziomie 1176,67 zł, co oznacza wzrost o 4,5 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Limit ten ogłaszany został w drodze obwieszczenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 1 sierpnia 2025 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026.

To gmina decyduje: ile faktycznie zapłacisz?

Choć ustawodawca określa maksymalny poziom opłaty, to konkretne stawki ustala rada gminy w drodze uchwały. W praktyce oznacza to, że:

  • gmina może w ogóle nie wprowadzać opłaty targowej,
  • może ustalić stawki niższe niż limit,
  • może różnicować je w zależności od powierzchni sprzedaży, rodzaju towaru czy lokalizacji.

W niektórych gminach stosuje się np. stawki:

  • do 12 m² – 9,00 zł za m²,
  • powyżej 12 m² – 16,00 zł za każdy metr kwadratowy dziennie.

Każdorazowo podstawą poboru jest uchwała rady gminy.

Co oznacza wyższy limit dla handlujących?

Podniesienie maksymalnej stawki do 1176,67 zł nie oznacza automatycznej podwyżki w każdej gminie. Samorządy nie mają obowiązku podnoszenia opłat do poziomu maksymalnego.

Jednak wzrost ustawowego limitu daje im możliwość aktualizacji stawek – szczególnie w sytuacji rosnących kosztów utrzymania targowisk i infrastruktury handlowej.

Dla przedsiębiorców i osób prowadzących sprzedaż sezonową oznacza to konieczność sprawdzenia aktualnych uchwał obowiązujących na terenie danej gminy.

Kto jest zwolniony z opłaty targowej?

W art. 16. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych czytamy, że Zwalnia się od opłaty targowej:

1) osoby i jednostki wymienione w art. 15 ust. 1, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach;

2) rolników i ich domowników prowadzących w piątki i soboty handel w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. poz. 2290).”

Podstawy prawne

  • Art. 15–19 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. 2025 poz. 707)
  • Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 1 sierpnia 2025 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026 (M.P. 2025 poz. 726)
Źródło: INFOR
