Czy GOPS jest zobowiązany do przesyłanie gminie deklaracji cząstkowych oraz JPK tak, jak szkoły?

Odpowiedź: Gminy muszą dostosować wewnętrzne procesy przekazywania i centralizacji danych. Jeżeli jednostki organizacyjne wykonują czynności opodatkowane, to muszą przygotować się do przekazywania służbom podatkowo-księgowym gminy danych o znacznie szerszym zakresie, a dodatkowo w odpowiedniej strukturze. W przypadku GOPS obowiązek taki może nie wystąpić, jeżeli ten w ogóle nie realizuje świadczeń opodatkowanych, a przez to również dla tej części działalności gminie nie przysługuje prawo do rozliczenia VAT.





Przeczytaj w INFORLEX.PL Administracja cały artykuł: Cząstkowe deklaracje VAT w GOPS

Zapoznaj się z uzasadnieniem odpowiedzi.