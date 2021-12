Faktura VAT dla radnego za najem - czy w JPK_VAT stosować TP?

Czy w przypadku wystawiania faktury VAT dla radnego za najem w JPK_VAT trzeba stosować oznaczenie TP?

RADA W zakresie oznaczenia TP począwszy od rozliczenia za lipiec 2021 r. zostały wprowadzone zmiany dla JST. Jednak nie dotyczą one transakcji jednostki z powiązanymi w określony sposób osobami sprawującymi pewne funkcje.

Od 1 lipca 2021 r. dodano § 10 ust. 4b w rozporządzeniu w sprawie danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji VAT. Przepis ten wskazuje, że oznaczenia TP nie stosuje się w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dostawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub JST, lub ich związkami. Przepis wyłącza więc obowiązek stosowania oznaczenia TP jedynie w odniesieniu do transakcji jednostki z innymi powiązanymi podmiotami, np. spółką komunalną czy spółką z udziałem Skarbu Państwa.

W pozostałym zakresie przepisy dotyczące obowiązku stosowania oznaczenia TP w ewidencji sprzedaży nadal odwołują się do istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT. Z kolei ten przepis odwołuje się do definicji powiązań w rozumieniu ustaw o podatkach dochodowych. Mimo że JST co do zasady nie są podatnikami podatku dochodowego, w tym zakresie należy stosować zawarte w tych ustawach definicje, które są dosyć skomplikowane.

Podmioty powiązane według przepisów o podatkach dochodowych są zdefiniowane m.in. jako:

podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

ten sam inny podmiot lub

małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot.

W tym przypadku istotne znaczenie ma sformułowanie "wywieranie znaczącego wpływu". Przez to określenie należy rozumieć:

posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%: udziałów w kapitale lub

praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących albo zarządzających, lub

udziałów bądź praw do udziału w zyskach lub majątku albo ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

W przypadku usług najmu między jednostką i radnym wydaje się, że spełnione jest kryterium powiązań wynikające z definicji "wywierania znaczącego wpływu". Potencjalnie mogą również występować powiązania osobowe. Skutkuje to koniecznością stosowania w JPK_V7M oznaczenia TP.

Artykuł pochodzi z Zamknięcie roku 2021 – krok po kroku. Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 12/2021