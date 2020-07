Samorządowe Zakłady Budżetowe mogą składać e-sprawozdania finansowe

Samorządowe zakłady budżetowe jako jednostki wykonujące zadania własne samorządu terytorialnego mają możliwość sporządzania, podpisywania i składania w formie elektronicznej sprawozdań finansowych w bezpłatnej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, dostępnej na Portalu Podatkowym MF.

Usługa tworzenia i wysyłania do Szefa KAS sprawozdań w tej aplikacji, cieszy się coraz większą popularnością. Na atrakcyjność usługi wpływa m.in. to, że przy użyciu aplikacji sprawozdania finansowe mogą także sporządzać firmy składające swoje sprawozdania do KRS. Dzięki aplikacji sprawozdania z KRS mogą być przeglądane w przystępnej dla użytkowników formie.

To kolejny krok w kierunku cyfryzacji usług administracji publicznej.