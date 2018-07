Wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek i położnych 2019 r.

Dotychczasowe dodatki dla pielęgniarek i położnych zostaną włączone do wynagrodzenia zasadniczego - przewiduje porozumienie zawarte między MZ i NFZ a OZZPiP i NRPiP. Od stycznia 2019 r. wprowadzone zostaną także normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

O zawartym porozumieniu dotyczącym warunków pracy pielęgniarek i położnych minister Łukasz Szumowski poinformował we wtorek na wspólnym briefingu z prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofią Małas i przewodniczącą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyną Ptok. Porozumienie zostało podpisane w poniedziałek późnym wieczorem.

reklama reklama

Minister Szumowski ocenił, że porozumienie to kompromis, który "realizuje postulaty środowiska w ramach możliwości strony rządowej".

W październiku 2015 r. ówczesny minister zdrowia Marian Zembala - realizując część wcześniejszego porozumienia zawartego z OZZPiP i NRPiP - podpisał rozporządzenie, zgodnie z którym wynagrodzenia pielęgniarek i położnych wzrastały po 400 zł przez cztery lata (termin ostatniej transzy wyznaczono na 1 września 2018 r.). Pieniądze te były wypłacane w formie dodatku.

Na mocy porozumienia zawartego w poniedziałek między OZZPiP, NRPiP a MZ i NFZ dotychczasowe dodatki będą włączone do wynagrodzenia zasadniczego. "Chcieliśmy, aby pielęgniarki i położne w Polsce czuły się bezpiecznie, żeby ten dodatek, który wypłacamy regularnie, był zabezpieczony w podstawie wynagrodzenia tak, żeby każda z pielęgniarek wiedziała, że te pieniądze, które jej się należą, są i muszą być wypłacane" - powiedział Szumowski.

Zgodnie z porozumieniem minister zdrowia dokona nowelizacji rozporządzeń, żeby wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek i położnych zatrudnionych na umowę o pracę wzrosło nie mniej niż o 1100 zł od 1 września 2018 r. i o kolejne 100 zł od 1 lipca 2019 r.

Porozumienie przewiduje także, że od 1 stycznia 2019 roku zostaną wprowadzone normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych - minimalny wskaźnik zatrudnienia będzie wynosił 0,6 na łóżko (dla oddziałów o profilu zachowawczym) i 0,7 (dla oddziałów o profilu zabiegowym). Przykładowo na oddziale wewnętrznym, na którym jest 40 łóżek, będą musiały być utworzone nie mniej niż 24 etaty pielęgniarskie (40 łóżek razy wskaźnik 0,6).

Minister zobowiązał się także, że w oddziałach pediatrycznych równoważniki zatrudnienia na łóżko zostaną podwyższone od 1 lipca 2019 r. do 0,8 w oddziałach zachowawczych i 0,9 w oddziałach zabiegowych.

Ponadto we wrześniu br. MZ zapewni wejście w życie zmian norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, zgodnie z wypracowanymi w MZ w 2015 r. równoważnikami zatrudnienia na łóżko. Strony zobowiązały się także rozpocząć we wrześniu dialog w sprawie norm zatrudnienia m.in. w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i rehabilitacji leczniczej.

Szumowski poinformował również o wprowadzeniu od 1 stycznia 2019 r. tzw. porady pielęgniarskiej jako świadczenia gwarantowanego NFZ. Dodał, że pielęgniarki "będą mogły przyjmować pacjentów, badać ich oraz przepisywać skierowania oraz recepty". "Często robią to w praktyce, natomiast w tej chwili Narodowy Fundusz Zdrowia przeznacza odpowiednie środki na ten cel i będzie to można wykorzystać tylko i wyłącznie w zakresie porady pielęgniarskiej" - dodał.

W porozumieniu minister zobowiązał się także do wprowadzenia płatnego urlopu szkoleniowego dla pielęgniarek i położnych w wymiarze 6 dni rocznie od stycznia 2019 r. Urlop ten miałby być wykorzystywany przede wszystkim w celu udziału w konferencjach, szkoleniach i kursach naukowych.

Szumowski zaznaczył, że resort we współpracy z organizacjami pielęgniarek i położnych zobowiązał się do przeprowadzenia kampanii promującej zawód pielęgniarki i położnej. "Jest to piękny zawód, piękna praca. Jest to zawód, gdzie przedstawiciele są najbliżej pacjenta i tak naprawdę działania pielęgniarek, jak i położnych, są niezmiernie istotne w opiece nad pacjentem" - mówił.

Zobacz: Wynagrodzenia

Strony porozumienia potwierdziły także, że konieczne było przyspieszenie wzrostu nakładów na ochronę zdrowia w sposób określony w niedawnej nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej - a więc do nie mniej niż 6 proc. PKB od 2024 r.

W porozumieniu zadeklarowano również m.in. że minister podejmie działania zmierzające do zwiększenia liczby pielęgniarek i położnych podejmujących służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Szefowa OZZPiP Krystyna Ptok zapowiedziała, że związek będzie monitorował realizację zapisów porozumienia. "Porozumienie nie jest szczytem marzeń pielęgniarek, jednak jest takim krokiem do przodu i mam nadzieję, że odwróci negatywny trend dotyczący małego zainteresowania zawodem (pielęgniarki i położnej - PAP) wśród młodych osób. Bardzo liczymy na to, że te wszystkie działania spowodują wzrost atrakcyjności zawodu i zachętę dla młodych kobiet do podejmowania tego zawodu" - powiedziała Ptok.

Prezes NRPiP Zofia Małas wskazała, że najważniejsze punkty porozumienia to m.in. włączenie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, określenie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych oraz zapisy dotyczące płatnego 6-dniowego urlopu szkoleniowego. Podkreśliła, że celem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjenta.

Porozumienie skomentowała także rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. "Polacy chcą zmian w służbie zdrowia, dlatego inwestujemy i będziemy inwestować w polskiego pacjenta" - napisała na Twitterze. Przypomniała, że premier Mateusz Morawiecki w swoim exposé powiedział, że "Nie ma godnego życia bez sprawnej opieki zdrowotnej".

OZZPiP zobowiązał się do niepodejmowania ogólnokrajowych akcji protestacyjnych do 1 stycznia 2021 r. pod warunkiem realizacji postanowień porozumienia. Strony zadeklarowały także, że będą dążyć "do wspólnego rozwiązywania lokalnych sporów w podmiotach leczniczych, w których uczestniczą środowiska pielęgniarek i położnych".

"Jest to bardzo duży krok naprzód dlatego, że jestem przekonany, że pozwoli lokalne konflikty, lokalne problemy rozwiązywać w taki sposób, żeby one były korzystne dla pacjenta, dla załogi i również dla osób, które nadzorują daną jednostkę w szpitalu" - ocenił minister Szumowski.(PAP)

autorzy: Olga Zakolska, Paweł Dembowski, Marcin Chomiuk