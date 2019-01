Odpowiedź: Przedmiotem opłaty targowej jest "dokonywanie sprzedaż" na targowisku. Pojęcie to należy rozumieć szeroko. Szerokie rozumienie pojęcia "dokonywanie sprzedaży" skutkuje tym, że do zapłaty opłaty targowej są zobowiązane podmioty wskazane w art. 15 ust. 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: u.p.o.l.), które na targowisku oferują towary do sprzedaży. W konsekwencji obowiązek uiszczenia opłaty targowej obciąża franczyzobiorcę, a nie franczyzodawcę.

Kto płaci opłatę targową: franczyzodawca czy franczyzobiorca

