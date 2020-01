Normy wyżywienia dla funkcjonariuszy 2020 r.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podniosło normy wyżywienia dla funkcjonariuszy oraz związane z tymi normami równoważniki pieniężne w zamian za wyżywienie. Nowe stawki finansowe obowiązują od początku stycznia 2020 r.

Równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie w naturze został podniesiony do następujących kwot: za normę wyżywienia szkolną – 18 zł, lotniczą – 22 zł, uzupełniającą – 7 zł. Zmiany objęły funkcjonariuszy wszystkich czterech służb MSWiA: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa.

W odniesieniu do policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy w okresie od 1 listopada do 31 marca pełnią służbę na wolnym powietrzu przez co najmniej 4 godziny dziennie, podwyższono normę wyżywienia przysługującą w naturze oraz równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie w naturze do 12 zł. Oznacza to czterokrotny wzrost - dotychczas funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej otrzymywali niespełna 3 zł.

Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji