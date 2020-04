Odpowiedź: Nie. Nauczyciel w stanie nieczynnym zachowuje prawo do wynagrodzenia, zatem z tytułu niezdolności do pracy nie ma prawa do wynagrodzenia chorobowego.

