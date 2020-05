COVID - darowizna na rzecz domu pomocy społecznej

Pytanie: Dom pomocy społecznej prowadzony przez gminę otrzymał darowizny (pieniężną i rzeczową) od osób fizycznych i firm. Czy taką darowiznę darczyńca może odliczyć od dochodu jako przekazaną na działalność pożytku publicznego? Czy jest ona przychodem dla domu pomocy społecznej?

Odpowiedź: Taka darowizna nie jest ulgą podatkową polegającą na pomniejszeniu dochodu o kwoty przekazanych darowizn mających wpływ na wysokość podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym zarówno w odniesieniu do osób fizycznych, jak i osób prawnych. Zakładając, że w tym przypadku DPS jest jednostką budżetową, to jest on podmiotowo zwolniony od podatku dochodowego.

