Zasiłek pogrzebowy dla rodziców dziecka martwo urodzonego - opinia OPZZ

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych otrzymało do konsultacji poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (druk nr 466). Poniżej przedstawiamy treść stanowiska zajętego przez OPZZ w sprawie projektu:

""OPZZ wyraża pozytywną opinię wobec przedłożonego do konsultacji projektu ustawy, który zakłada rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do zasiłku pogrzebowego o nową kategorię osób – rodziców dziecka martwo urodzonego oraz umożliwienia tym rodzicom dochodzenia prawa do urlopu macierzyńskiego poprzez usunięcie przeszkód formalnych. Według obecnie obowiązujących przepisów w przypadku urodzenia martwego dziecka, kiedy z przyczyn obiektywnych utrudnione lub wręcz niemożliwe jest ustalenie przez lekarza jego płci, rodzice ponoszą koszty pochówku we własnym zakresie i nie otrzymują żadnych świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych. Określenie płci dziecka niezbędne do wydania karty urodzenia i odpisu aktu urodzenia, a co za tym idzie uzyskanie przez rodziców prawa do świadczeń społecznych, jest możliwe dopiero po przeprowadzeniu kosztownych, nierefundowanych przez NFZ badań genetycznych. Proponowane w projekcie ustawy rozwiązania zlikwidują bariery w uzyskaniu świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych przez rodziny dzieci przedwcześnie urodzonych, których płeć jest trudna do ustalenia, w związku z czym w pełni zasługuje na nasze poparcie.





Zwracamy jednocześnie uwagę na fakt, że w dniu 18 lutego 2020 r. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych w interesie publicznym skierowało do Komisji do spraw Petycji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej petycję, której przedmiotem jest postulat nowelizacji przepisów określających zasady ustalania wysokości zasiłku pogrzebowego. W dniu 1 marca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, która radykalnie obniżyła wysokość zasiłku pogrzebowego do wysokości 4 tys. zł. Od tego momentu kwota świadczenia nie była ani razu waloryzowana. Przez ostatnie dziewięć lat, mimo wzrostu cen usług pogrzebowych, zasiłek pogrzebowy pozostaje na identycznym poziomie. W związku z wysokimi kosztami usług pogrzebowych rodzin nie stać na godne pożegnanie swoich bliskich. Zdarza się, że rodzina zmuszona jest oszczędzać na wielu wydatkach związanych z zachowaniem godności zmarłego. Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, że aby pochować bliską osobę, krewni muszą zaciągać pożyczkę. Wysokość zasiłku pogrzebowego jest nieproporcjonalnie niska w porównaniu do kosztów pogrzebu i stanowi poważny problem szczególnie dla ludzi ubogich, samotnych oraz starszych.

Przed dniem 1 marca 2011 r. obowiązywały przepisy, zgodnie z którymi zasiłek pogrzebowy przysługiwał w wysokości 200% przeciętnego wynagrodzenia. OPZZ wnosi o powrót do procentowego ustalania kwoty zasiłku pogrzebowego i ustanowienia go na poziomie 200% przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione"".

Wydział Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ

