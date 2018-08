Odpowiedź: Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który jest niezdolny do pracy. Dopuszczając do pracy pracownika, który otrzymał e-ZLA, pracodawca narusza przepisy bezpieczeństwa pracy. Sam pracownik wykonując pracę w trakcie zwolnienia lekarskiego, traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres orzeczony w tym zaświadczeniu.

Czy pracownik może przyjść do pracy w trakcie e-zwolnienia

