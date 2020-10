W okresie pandemii COVID-19 opłacenie parkingu za pracowników nie jest przychodem pracowniczym

Starosta wydał rekomendację pracownikom urzędu, aby w okresie stanu epidemii (COVID-19) ograniczyli wykorzystywanie komunikacji publicznej na rzecz przyjeżdżania do pracy prywatnymi samochodami. Pracownicy otrzymali zalecenie parkowania w strefach płatnego parkowania. Pracodawca na podstawie dowodów opłacenia przez pracownika parkingu w godzinach pracy na koniec miesiąca zwraca mu te wydatki. Czy pracownicy osiągają przychód pracowniczy?

Odpowiedź: Nie. Pracownicy nie wyrazili dobrowolnie zgody na zmianę formy dojazdu do pracy, a dojeżdżanie prywatnymi samochodów do pracy i parkowanie ich w płatnych strefach parkowania odbywa się w interesie pracodawcy. W ten sposób ogranicza on możliwość powstania w siedzibie pracodawcy ogniska COVID-19. Wszystkie te działania nie zwiększają aktywów pracowników. Nie ma więc podstawy do rozpoznawania u nich przychodu i pobrania zaliczki na podatek przez pracownika.





