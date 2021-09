Podwyżki dla funkcjonariuszy służb mundurowych 2022

Podwyżki dla służb mundurowych 2022. Od 1 stycznia 2022 r. mają wzrosnąć wynagrodzenia funkcjonariuszy. O ile?

Podwyżki dla służb mundurowych 2022

Nowa ustawa modernizacyjna dla służb podległych MSWiA oraz podwyżki uposażeń w roku 2022 były głównymi tematami spotkania wiceministra Macieja Wąsika z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb mundurowych MSWiA.

Podczas spotkania przeprowadzono rozmowy na temat podwyżki uposażeń w roku 2022. Strona rządowa, po wnioskach strony związkowej, uzgodniła wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej m.in. dla funkcjonariuszy służb mundurowych. Oznacza to, że od 1 stycznia 2022 r. płace funkcjonariuszy wzrosną o 4,4 proc., co – wraz z nagrodą roczną - daje wzrost przeciętnego miesięcznego uposażenia o 270 zł na etat.

Dodatkowo strona rządowa zgodziła się na przywrócenie w służbach podległych MSWiA funduszu nagród.

Wiceminister Maciej Wąsik poinformował, że MSWiA kończy prace nad nową ustawą modernizacyjną na lata 2022-2025. Potwierdzono, że zgodnie z porozumieniem podpisanym 8 listopada 2018 r., w nowej ustawie znajdzie się część dotycząca zwiększenia funduszu uposażeń i wynagrodzeń.

Podczas spotkania ustalono harmonogram prac strony rządowej i społecznej. Kolejne spotkanie odbędzie się 13 września br.

Zmiany w emeryturach funkcjonariuszy

Jednocześnie strona rządowa potwierdziła, że finalizuje prace związane ze zmianą zasad doliczania pracy cywilnej do emerytury dla funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r. Chodzi o artykuł 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Nowe przepisy są realizacją wcześniejszych uzgodnień ze stroną społeczną.

Grupa funkcjonariuszy, których dotyczy to rozwiązanie, w momencie podejmowania decyzji o przejściu na emeryturę z co najmniej 25-letnim stażem służby będzie miała do wyboru dwie możliwości. Pierwsza to doliczenie tym funkcjonariuszom do emerytury mundurowej pracy cywilnej i tym samym pobieranie tylko emerytury mundurowej. Druga możliwość to niedoliczanie do emerytury mundurowej pracy cywilnej i zachowanie prawa do dwóch emerytur, tj. emerytury mundurowej i emerytury z ZUS (za pracę cywilną, po spełnieniu warunków wieku 60/65 lat).

Nowelizacja ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy w tym zakresie zostanie wkrótce skierowana na Stały Komitet Rady Ministrów.

Spotkanie strony rządowej ze związkami zawodowymi zrzeszającymi funkcjonariuszy służb mundurowych MSWiA odbyło się w piątek (3 września br.) w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wzięli w nim udział: Maciej Wąsik, sekretarz stanu w MSWiA; Rafał Jankowski, przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów; Marcin Kolasa, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej; Krzysztof Oleksak, przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków „Florian”; Bartłomiej Mickiewicz, przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, Paweł Borek, zastępca przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa.

Źródło: MSWiA