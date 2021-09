Rada gminy jest właściwa do przekazywania petycji innym organom

Organem uprawnionym do kwalifikacji petycji i przekazania jej organowi właściwemu do rozpatrzenia jest rada gminy. Przysługujących jej w tym zakresie kompetencji nie może scedować na inne podmioty - np. na przewodniczącego rady gminy.

Petycję do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej, w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej, może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawą lub grupa tych podmiotów (art. 2 ust. 1 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach).

Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie - nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia - do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia. Zawiadamia o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję. Natomiast w przypadku, gdy petycja dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne podmioty - adresat petycji rozpatruje ją w zakresie należącym do jego właściwości oraz przekazuje ją niezwłocznie (nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia jej złożenia) do pozostałych właściwych podmiotów. I również zawiadamia o tym podmiot wnoszący petycję (art. 6 ustawy o petycjach).

Petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ (art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach).

Anna Ryl

