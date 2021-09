Podejrzenie nieprawidłowego korzystania ze zwolnienia lekarskiego podstawą do kontroli pracodawcy

Pracodawca jest zobowiązany przeprowadzać kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich przez ubezpieczonych. Czynności kontrolne podejmuje przede wszystkim w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie niewłaściwego korzystania z absencji pracownika.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, są podmiotami uprawnionymi do kontrolowania pracowników co do prawidłowości wykorzystywania przez nich zwolnień od pracy zgodnie z ich celem oraz do formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich stanowiących podstawę zwolnienia od pracy (art. 68 ust. 1 i art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

Kiedy pracodawca kontroluje L4

Należy zaznaczyć, że obowiązek pracodawcy do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich, a także kontroli formalnej zaświadczeń lekarskich nie oznacza, że jest on zobligowany przeprowadzać ją w przypadku każdego zwolnienia lekarskiego. Powinien przeprowadzać czynności kontrolne w szczególności w przypadku wystąpienia uzasadnionego podejrzenia niewłaściwego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego. Brak obowiązku prowadzenia kontroli każdego zwolnienia lekarskiego potwierdza to, że kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy powinna być dokonywana w miarę potrzeby, bez ustalania z góry stałych jej terminów, a nasilana szczególnie w okresach, w których występuje zwiększona absencja z powodu choroby lub sprawowania opieki (§ 7 rozporządzenia z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich; dalej: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich; dalej: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich).

Anna Ryl

