Do końca stycznia 2022 roku gminy zgłaszają się do programu Opieka 75+

Rusza kolejna edycja Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka 75+”. Do końca stycznia 2022 r. gminy mają czas na zgłaszanie zapotrzebowania na środki finansowe na rok 2022. Dotacja celowa z budżetu państwa w tej edycji wzrosła do 60 proc. kosztów realizacji zadania.

Ministerstwo Rodziny od 2018 r. realizuje rządowy program „Opieka 75+”. Jest on skierowany do osób starszych w wieku 75 lat i więcej, które mieszkają na terenie gmin do 60 tys. mieszkańców. W ubiegłym roku pomocą w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, dzięki programowi „Opieka 75+” objęto łącznie ponad 113 tys. osób.

Korzysta coraz więcej gmin - Opieka 75+

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg podpisała Program „Opieka 75+” na rok 2022. Program służy wsparciu samorządów w realizacji ich zadania własnego, wynikającego z ustawy o pomocy społecznej. Dzięki niemu usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, rozwijają się także w mniejszych miejscowościach. Z roku na rok uczestniczy w nim coraz więcej gmin, a z usług korzysta większa liczba Seniorów. W edycji programu na rok 2022 zwiększyliśmy wysokość wsparcia finansowego dla gmin z 50 proc. do 60 proc. udzielanego z dotacji celowej budżetu państwa.

opieka 75+

Programem będzie można objąć osoby, które po raz pierwszy skorzystają z usług opiekuńczych, jak również korzystające z nich już wcześniej, a także zwiększyć liczbę godzin potrzebnych usług. Osób starszych w Polsce z roku na rok przybywa, a zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze – również specjalistyczne – rośnie. Dlatego tak ważne jest zapewnienie dostępu do nich wszystkim, którzy tego potrzebują – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. – To istotny element naszej polityki senioralnej.

Gminy zgłaszają zapotrzebowanie do końca stycznia 2022 r. - Opieka 75+

Do końca stycznia 2022 roku gminy mają czas na zgłaszanie zapotrzebowania na środki finansowe do Urzędów Wojewódzkich. Wojewodowie przekażą je do Ministerstwa Rodziny do połowy lutego.