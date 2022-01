Ekwiwalent dla strażaków - błąd w nowej ustawie o OSP?

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej informuje, że uchwały dot. ekwiwalentu dla strażaków OSP, podjęte przed 1 stycznia 2022 r. obowiązują nadal, do czasu wydania nowych uchwał przez gminy.

Według KG PSP dotychczasowe uchwały rad gmin obowiązują do 30 czerwca 2022 r. Do tego czasu rady gmin są zobowiązane do wydania nowych uchwał na podstawie art. 15 ust. 2 nowej ustawy z 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.

Ekwiwalent dla strażaków - jaki był stan prawny do końca 2021 r.?

Do końca 2021 r. art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej był podstawą do wydawania przez gminy uchwał w sprawie ekwiwalentu. Nowa ustawa z 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych uchyliła go. W konsekwencji dotychczasowe uchwały gmin straciły moc prawną z dniem 1 stycznia 2022 r. I aż do czasu podjęcia nowych brakuje podstawy prawnej do wypłaty ekwiwalentu. Nawet jeżeli gmina podejmie taką uchwałę np. w lutym 2022 r., powstaje problem prawny, czy może ona wejść w życie z mocą wsteczną od 1 stycznia 2022 r.

Ekwiwalent dla strażaków - brak przepisu przejściowego

Art. 49 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych stanowi: "Statuty ochotniczych straży pożarnych uchwalone przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują moc." Brakuje w nowej ustawie podobnego przepisu w odniesieniu do uchwał rad gmin o ekwiwalentach dla strażaków podjętych przed 2022 r.

Ekwiwalent dla strażaków - nowa podstawa prawna

Art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych stanowi:

1. Strażak ratownik OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, otrzymuje, niezależnie od otrzymywanego wynagrodzenia, ekwiwalent pieniężny.

2. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego ustala, nie rzadziej niż raz na 2 lata, właściwa rada gminy w drodze uchwały. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm.) przed dniem ustalenia ekwiwalentu pieniężnego, naliczanego za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej. Ekwiwalent pieniężny jest wypłacany z budżetu właściwej gminy.

3. Za czas nieobecności w pracy z przyczyn określonych w ust. 1 strażacy ratownicy OSP zachowują uprawnienie do innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą, przewidziane w odrębnych przepisach.

Aby zastosować ten przepis gminy muszą w 2022 r. podjąć w terminie do końca czerwca 2022 r. odpowiednią uchwałę. Większa część gmin nie zrobiła tego jeszcze.

Ekwiwalent dla strażaków - konieczność nowelizacji ustawy o ochotniczych strażach pożarnych?

KG PSP podkreśla, że ustawa z 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych wprowadza korzystniejsze zasady przyznawania ekwiwalentu, gdyż przysługuje on nawet w przypadku zachowania przez strażaka ratownika OSP prawa do wynagrodzenia.

Ustawa wprowadziła również obowiązek uchwalania wysokości ekwiwalentu nie rzadziej niż co dwa lata. Intencją w tym zakresie było zwrócenie uwagi gminom, na konieczność podjęcia rozmów na temat ochrony przeciwpożarowej, w tym wysokości ekwiwalentu. Podczas konsultacji druhowie zwracali bowiem uwagę, że ekwiwalent uchwalany przez radę gminę gminy jest często zbyt niski i niejednokrotnie jego wysokość nie była zmieniana przez wiele lat.

Stanowisko KG PSP nie wyjaśnia gminom, dlaczego po uchyleniu art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, i zniknięciu podstawy dla wydanych do końca 2021 roku przez gminy uchwał w sprawie ekwiwalentu, mają one dalej obowiązywać do końca czerwca 2022 r.