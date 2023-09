Tym razem skorzystają mieszkańcy bloków, a nie domów. 1,75 mld zł w programie "Ciepłe mieszkanie 2". Sprawdź, na co wydasz te pieniądze

Od 29 września 2023 r. rozpoczyna się zbieranie wniosków w programie "Ciepłe mieszkanie 2". Tym razem skorzystają mieszkańcy bloków. Wartość dofinansowanie, to od 16 500 zł do 43 900 zł.

Pieniądze otrzymają też wspólnoty mieszkaniowe - do 375 000 zł.

"Nabór wniosków dla gmin rozpocznie się 29 września 2023 r." - zapowiedziała Minister Anna Moskwa

Jakie inwestycje z pieniędzy z "Ciepłego mieszkania 2"?

W ramach programu "Ciepłe mieszkanie" można będzie wymienić m.in. przestarzałe, wysokoemisyjne, a tym samym nieekologiczne piece na kotły gazowe, kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne, pompy ciepła. Z pieniędzy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można też będzie lokal podłączyć do efektywnego zbiorczego źródła ciepła w budynku czy do sieci ciepłowniczej. Dofinansowywana jest również wymiana okien i drzwi, a także modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

"Ciepłe mieszkanie 2" - wartość dofinansowania

Wiceprezes NFOŚiGW zwrócił uwagę, że w drugiej edycji programu podwyższono także kwoty dofinansowania, które możliwe są do uzyskania. "W +Czystym powietrzu+ jak i w +Ciepłym mieszkaniu+ mamy trzy poziomy dofinansowania i końcowy grant, który może otrzymać przysłowiowy Kowalski, uzależniony jest od dochodu. Zasada jest prosta: im gospodarstwo domowe osiąga niższy dochód, tym ta dotacja z programu +Ciepłe mieszkanie+ może być wyższa. Dotacja może wynosić od 16,5 tys. zł aż do 43,9 tys. zł w przypadku, kiedy gmina znajdzie się na liście 163 gmin najbardziej zanieczyszczonych" – wyjaśnił Mirowski.

Dodał, że wspólnoty natomiast mogą sięgać po dotacje w wysokości 375 tys. zł na jedną inwestycję. "Oczywiście to wysokie dofinansowanie może być udzielone, kiedy to zadanie będzie składało się z kompleksowej termomodernizacji z wymiany kopciucha, montażu instalacji fotowoltaicznej" - podkreślił zastępca prezesa NFOŚiGW. Wskazał też, że jeżeli w danym budynku źródło ciepła zostało wcześniej wymienione na czyste źródło nieemitujące zanieczyszczeń, to wspólnota może otrzymać do 150 tys. zł, żeby docieplić budynek, jeśli nie był wcześniej termomodernizowany.

Paweł Mirowski wskazał ponadto, że dokumentacja niezbędna do realizacji zadania inwestycyjnego stanowi koszt kwalifikowany i może być zaliczona jako koszty refundowane ze środków programu "Ciepłe mieszkanie".

Rozszerzenie programu "Ciepłe mieszkanie" na mieszkania komunalne

Zastępca prezesa NFOŚiGW Paweł Mirowski poinformował podczas konferencji w Radomiu, że druga edycja programu "Ciepłe mieszkanie" została na prośbę samorządów rozszerzona m.in. o najemców lokali komunalnych i wspólnoty mieszkaniowe od 3 do 7 lokali.