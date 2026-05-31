Wypłata kieszonkowego dla wychowanków – jaki paragraf nowej klasyfikacji budżetowej

Wypłata kieszonkowego dla wychowanków – jaki paragraf nowej klasyfikacji budżetowej

31 maja 2026, 22:47
Magdalena Grotkiewicz
Ekspert z dziedziny finansów publicznych i rachunkowości
W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć świadczenie wypłaty kieszonkowego wypłacane wychowankom? Do tej pory świadczenie to jest wypłacane z § 311 „Świadczenia społeczne”.

Podstawa prawna i zasady wypłaty kieszonkowego w pieczy instytucjonalnej

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, dziecku umieszczonemu w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej zapewnia się kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dzieci od 5. roku życia, której wysokość, nie niższą niż 3% kwoty odpowiadającej kwocie, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustala co miesiąc dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, biorąc pod uwagę zawarte w regulaminie placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej postanowienia dotyczące ustalania wysokości kwoty pieniężnej do własnego dysponowania przez dzieci; wysokość kwoty pieniężnej do własnego dysponowania przez dzieci powinna być dostosowana do wieku i potrzeb dzieci.

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wypłata kieszonkowego powinna być dokonywana z § 311 „Świadczenia społeczne”.

W Dzienniku Ustaw z 28 kwietnia 2026 r. (poz. 582) opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z 20 kwietnia 2026 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w którym ze znanego nam dotychczas § 311 wyodrębniono aż sześć nowych paragrafów:

  1. § 201 „Świadczenia z ubezpieczeń społecznych”,
  2. § 203 „Pozostałe świadczenia społeczne”,
  3. § 211 „Świadczenia z pomocy społecznej”,
  4. § 215 „Świadczenia w naturze”,
  5. § 217 „Świadczenia z funduszu alimentacyjnego”,
  6. § 231 „Uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne”.

Nowa klasyfikacja budżetowa świadczeń społecznych od 2026 roku

Dla rozpatrzenia omawianej kwestii skupmy się na trzech paragrafach: 203, 211 oraz 215. Zgodnie z objaśnieniami zawartymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z 20 kwietnia 2026 r.:

a) paragraf 203 obejmuje pozostałe pieniężne świadczenia społeczne, niezaliczone do paragrafu 211, w szczególności:

  • świadczenie pielęgnacyjne,
  • świadczenie wychowawcze,
  • świadczenie aktywny rodzic,
  • dobry start,
  • pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych,
  • ryczałty energetyczne,
  • dodatki kombatanckie,
  • świadczenia dla osób deportowanych,
  • świadczenie pieniężne z budżetu państwa dla medalistów igrzysk olimpijskich, paralimpijskich, igrzysk głuchych oraz zawodów „Przyjaźń 84”.

b) paragraf 211 obejmuje świadczenia pieniężne wypłacane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub innych ustaw, o ile ich wypłata uzależniona jest od kryterium dochodowego, w szczególności zasiłek celowy, okresowy, stały, dożywianie oraz dodatek mieszkaniowy.

c) paragraf 215 obejmuje wartość świadczeń przyznawanych w naturze na rzecz osób fizycznych, w szczególności zaopatrzenie żywnościowe, materiałowe, ortopedyczne oraz w sprzęt domowy.

Analizując zapisy wskazane w rozporządzeniu Ministra Finansów i Gospodarki z 20 kwietnia 2026 r. w mojej ocenie kieszonkowe wypłacane dziecku umieszczonemu w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej powinno być wydatkowe z § 203 „Pozostałe świadczenia społeczne”.

Jest to świadczenie wypłacane na podstawie przepisów ustawy 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Jednocześnie wysokość tego świadczenia nie zależy od kryterium dochodowego na co wskazuje opis do § 211 „Świadczenia z pomocy społecznej”.

Ile zarobią lekarze i pielęgniarki od lipca 2026? Znamy nowe stawki minimalne
28 maja 2026

Od 1 lipca 2026 roku minimalne wynagrodzenie lekarza specjalisty wyniesie 12 910,16 zł brutto, a lekarza bez specjalizacji 10 595,24 zł. Rekomendacje dotyczące zabezpieczenia finansowania wzrostu płac prezes AOTMiT ma przedstawić do 9 czerwca.
Wczasy pod gruszą w 2026 r. Dla jakiej grupy pracowników przysługują?
27 maja 2026

Wczasy pod gruszą przysługują pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę, których pracodawca utworzył Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Warunkiem otrzymania świadczenia jest wykorzystanie co najmniej 10 kolejnych dni urlopu wypoczynkowego oraz złożenie wniosku wraz z oświadczeniem o sytuacji materialnej. Osoby pracujące na umowie zlecenie, o dzieło lub prowadzące własną działalność gospodarczą co do zasady nie są uprawnione do tego świadczenia.
Obowiązki księgowego na podstawie umowy zlecenia - czy możliwe? [Przykład]
27 maja 2026

Czy w księgowości jednostki budżetowej można zatrudnić osobę na podstawie umowy zlecenia w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wykonywania innych obowiązków z zakresu gospodarki finansowej?

Jak klasyfikować koszty kaucji za butelki zwrotne? Wyjaśnienia RIO
27 maja 2026

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku udzieliła odpowiedzi na pytanie dotyczące klasyfikacji budżetowej wydatków budżetu gminy dotyczących kaucji za opakowania zwrotne widniejącej na fakturach związanych z zakupem napojów.
Rekrutacja w jednostce budżetowej a przepisy o neutralności płciowej
27 maja 2026

Przepisy dotyczące neutralności pod względem płci w ogłoszeniach o naborze mogą być trudne do stosowania w jednostkach budżetowych. Z czego to wynika?
Czajniki elektryczne znowu powędrują do szafek? Trzeba będzie raportować zużycie energii. Cel: spadek zużycia o 1,9 proc.
25 maja 2026

W jaki sposób jednostki budżetowe osiągną spadek zużycia energii elektrycznej? Odpowiedzi na to pytanie jeszcze nie znamy. To co wiadomo na pewno to, że taki cel osiągnąć trzeba będzie, bo wymaga tego od Polski dyrektywa unijna. Czy czajniki elektryczne znów powędrują do szafek, a telefony trzeba będzie ładować w domach?
Osoby z niepełnosprawnościami nie zostaną zwolnione z tych opłat. Jasne stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
20 maja 2026

Czy wszystkie osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów należy zwolnić z obowiązku ponoszenia opłat lokalnych zasilających budżet samorządów? Zdania na ten temat są podzielone. Wiemy co na ten temat sądzi Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Zajęcia WWR dla dziecka poniżej 2,5 roku finansowane przez gminę
20 maja 2026

Gmina ma obowiązek finansować zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju także w przypadku dziecka poniżej 2,5 roku. Brak ujęcia dziecka w SIO nie znosi tego obowiązku.
Zapłata za usługę przed jej wykonaniem - czy możliwa w jednostce budżetowej?
19 maja 2026

Co w sytuacji, gdy organizator konferencji wymaga wcześniejszej wpłaty opłaty konferencyjnej? Czy państwowa jednostka budżetowa może wykonać przelew jeszcze przed wykonaniem usługi i otrzymaniem faktury?

