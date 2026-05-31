Wypłata kieszonkowego dla wychowanków – jaki paragraf nowej klasyfikacji budżetowej

W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć świadczenie wypłaty kieszonkowego wypłacane wychowankom? Do tej pory świadczenie to jest wypłacane z § 311 „Świadczenia społeczne”.

Podstawa prawna i zasady wypłaty kieszonkowego w pieczy instytucjonalnej

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, dziecku umieszczonemu w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej zapewnia się kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dzieci od 5. roku życia, której wysokość, nie niższą niż 3% kwoty odpowiadającej kwocie, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustala co miesiąc dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, biorąc pod uwagę zawarte w regulaminie placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej postanowienia dotyczące ustalania wysokości kwoty pieniężnej do własnego dysponowania przez dzieci; wysokość kwoty pieniężnej do własnego dysponowania przez dzieci powinna być dostosowana do wieku i potrzeb dzieci.

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wypłata kieszonkowego powinna być dokonywana z § 311 „Świadczenia społeczne”.

W Dzienniku Ustaw z 28 kwietnia 2026 r. (poz. 582) opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z 20 kwietnia 2026 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w którym ze znanego nam dotychczas § 311 wyodrębniono aż sześć nowych paragrafów:

§ 201 „Świadczenia z ubezpieczeń społecznych”, § 203 „Pozostałe świadczenia społeczne”, § 211 „Świadczenia z pomocy społecznej”, § 215 „Świadczenia w naturze”, § 217 „Świadczenia z funduszu alimentacyjnego”, § 231 „Uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne”.

Nowa klasyfikacja budżetowa świadczeń społecznych od 2026 roku

Dla rozpatrzenia omawianej kwestii skupmy się na trzech paragrafach: 203, 211 oraz 215. Zgodnie z objaśnieniami zawartymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z 20 kwietnia 2026 r.:

a) paragraf 203 obejmuje pozostałe pieniężne świadczenia społeczne, niezaliczone do paragrafu 211, w szczególności:

świadczenie pielęgnacyjne,

świadczenie wychowawcze,

świadczenie aktywny rodzic,

dobry start,

pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych,

ryczałty energetyczne,

dodatki kombatanckie,

świadczenia dla osób deportowanych,

świadczenie pieniężne z budżetu państwa dla medalistów igrzysk olimpijskich, paralimpijskich, igrzysk głuchych oraz zawodów „Przyjaźń 84”.

b) paragraf 211 obejmuje świadczenia pieniężne wypłacane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub innych ustaw, o ile ich wypłata uzależniona jest od kryterium dochodowego, w szczególności zasiłek celowy, okresowy, stały, dożywianie oraz dodatek mieszkaniowy.

c) paragraf 215 obejmuje wartość świadczeń przyznawanych w naturze na rzecz osób fizycznych, w szczególności zaopatrzenie żywnościowe, materiałowe, ortopedyczne oraz w sprzęt domowy.

Analizując zapisy wskazane w rozporządzeniu Ministra Finansów i Gospodarki z 20 kwietnia 2026 r. w mojej ocenie kieszonkowe wypłacane dziecku umieszczonemu w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej powinno być wydatkowe z § 203 „Pozostałe świadczenia społeczne”.

Jest to świadczenie wypłacane na podstawie przepisów ustawy 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Jednocześnie wysokość tego świadczenia nie zależy od kryterium dochodowego na co wskazuje opis do § 211 „Świadczenia z pomocy społecznej”.