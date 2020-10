Obowiązkowy konkurs na gruncie nowego P.z.p.

Sytuacje w których konkurs jest obowiązkowy

Zorganizowanie przez zamawiającego konkursu, będzie obowiązkowe w przypadku udzielania zamówienia na usługi projektowania architektonicznego lub architektoniczno-budowlanego, jeżeli:

wartość zamówienia jest równa lub przewyższa progi unijne, zamówienie nie jest udzielane w jednym z trybów nacechowanych pierwiastkiem negocjacyjnym tj. negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki.

Nie każde zatem zamówienie na usługi projektowe będzie musiało zostać poprzedzone konkursem. Powyższe uzależnione jest nie tylko od wystąpienia któregoś z ww. wyłączeń o charakterze rozłącznym. Należy bowiem wskazać, że wyrażony w art. 325 ust. 2 nowego P.z.p. wymóg nie znajdzie zastosowania do zamówień w tzw. formule zaprojektuj i wybuduj. Powyższe wynika wprost z okoliczności, iż art. 325 ust. 2 nowego P.z.p. obejmuje swym zakresem wyłącznie usługi, a z mocy definicji ustawowej wyrażonej w art. 7 pkt 21 nowego P.z.p., „zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego” należy zakwalifikować jako roboty budowlane.





Projektodawcy ustawy wskazali, że obowiązek przewidziany art. 325 ust. 2 nowego P.z.p. nie obejmuje również „przygotowania dokumentacji projektowej zwykłych obiektów liniowych, np. dróg” (Uzasadnienie rządowego projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych, druk nr 3624, s. 72). Powyższe można wywodzić z treści art. 325 ust. 1 nowego P.z.p. zgodnie z którym konkurs organizowany jest „w celu wyboru pracy konkursowej o charakterze twórczym”. Niewystępowanie pierwiastka twórczego, projektodawcy nowych regulacji, uznają za wyłączające obowiązek zorganizowania konkursu w sytuacjach o których mowa w art. 325 ust. 2 nowego P.z.p.

Konkurs w dwóch odsłonach

Uzupełniająco należy wskazać, że w ramach nowego P.z.p. procedura konkursowa nie tylko zyskała bardziej szczegółowe regulacje, lecz również została uregulowana w odmienny sposób. Novum jest m.in. wyodrębnienie dwóch rodzajów konkursu: nieograniczonego i ograniczonego. Konkurs ograniczony ma charakter dwuetapowy i jest podzielony na etap składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz etap składania prac konkursowych. Konkurs ograniczony, podobnie jak ma to miejsce dotychczas, przewiduje, że merytoryczna ocena prac konkursowych musi być poprzedzona formalną weryfikacją uczestników konkursu. W przypadku konkursu nieograniczonego uczestnicy konkursu składają prace konkursowe przed czynnością ich weryfikacji podmiotowej, co upodabnia konkurs do przetargu nieograniczonego. Jak wskazali projektodawcy „w założeniu rozwiązanie to ma zachęcić twórców do wzięcia udziału w konkursie, nie będzie bowiem etapu weryfikacji formalnej, która poprzedza ocenę merytoryczną pracy.” (Uzasadnienie rządowego projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych, druk nr 3624, s. 74).

Jeżeli zamawiający, w warunkach obowiązku o których mowa w art. 325 ust. 2 nowego P.z.p. lub w warunkach dobrowolności na podstawie art. 325 ust. 1 nowego P.z.p., zorganizuje konkurs, tak jak dotychczas będzie mógł nagrodzić laureata konkursu zaproszeniem do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki lub negocjacji bez ogłoszenia, w celu wykonania usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej (art. 326 pkt 2 nowego P.z.p.).