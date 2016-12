W jakim paragrafie ująć wydatek na tłumacza przysięgłego

Oprócz umów zawieranych na podstawie stosunku pracy, strony mogą korzystać z innych form zatrudnienia, opartych na przepisach kodeksu cywilnego. Taką formę zatrudnienia (umowy cywilnoprawne) stosuje się najczęściej w przypadkach, kiedy nie planuje się zatrudnienia pracowników, ale jednostce zależy na wykonaniu określonych czynności czy powierzonych zadań za określonym wynagrodzeniem. Wynagrodzenie wynikające z takich umów (cywilnoprawnych) zaliczamy do wynagrodzeń bezosobowych. Zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, wynagrodzenia bezosobowe wynikające z umowy-zlecenia lub umowy o dzieło, z wyjątkiem honorariów zaliczanych do par. 409 „Honoraria”, w tym m.in. wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych klasyfikuje się do par. 417 „Wynagrodzenia bezosobowe”.

Natomiast naliczenie wynagrodzeń bezosobowych powinno być ujęte w księgach rachunkowych jednostki na koncie 404 „Wynagrodzenia” w korespondencji z kontem 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” (załącznik nr 3 do rozporządzenie ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej). Jak w praktyce będą przebiegały zapisy księgowe związane z naliczeniem i wypłatą wynagrodzenia tłumacza przysięgłego w księgach rachunkowych jednostki, przedstawiono na schemacie.

SCHEMAT

Ewidencja księgowa wynagrodzenia bezosobowego

Księgowanie w 20

Objaśnienie:

1. Rachunek złożony przez tłumacza przysięgłego

● Wn konto 404 Wynagrodzenia

● Ma konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

2. Przeksięgowanie podatku dochodowego od osób fizycznych naliczonego od wynagrodzenia tłumacza przysięgłego

● Wn konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

● Ma konto 225 Rozrachunki z budżetami

Klasyfikacja budżetowa wydatku na poświadczenie podpisu

3. Zapłata wynagrodzenia na rachunek bankowy tłumacza przysięgłego (kwota po potrąceniu podatku dochodowego od osób fizycznych)

● Wn konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

● Ma konto 130 Rachunek bieżący jednostki – subkonto wydatków

4. Zapłata podatku dochodowego od osób fizycznych potrąconego z wynagrodzenia tłumacza przysięgłego – na rachunek bankowy urzędu skarbowego

● Wn konto 225 Rozrachunki z budżetami

● Ma konto 130 Rachunek bieżący jednostki – subkonto wydatków

Elżbieta Gaździk

główna księgowa

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.).

Rozporządzenie ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 289 ze zm.).

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.).