Pracownik w podróży zagranicznej - klasyfikacja budżetowa wydatków

Pracownik naszej jednostki za zgodą kierownika będzie uczestniczył w warsztatach, które odbędą się za granicą w jednym z krajów Unii Europejskiej. Organizator pokrywa koszty podróży, nocleg oraz uczestnictwo w warsztatach. Po stronie naszej jednostki pozostaje rozliczenie delegacji i pokrycie kosztów diety oraz podróży lokalnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Czy koszty delegacji zagranicznej związanej z uczestnictwem pracownika w warsztatach powinno się ująć w § 442 (podróże służbowe zagraniczne) czy w § 470?

ODPOWIEDŹ: Zakwalifikowanie do odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej wydatku związanego z podróżą służbową pracownika należy rozpocząć od ustalenia katalogu wydatków, które zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (dalej: rozporządzenie w sprawie podróży służbowych) jest zobowiązany pokryć pracodawca w momencie delegowania pracownika poza jego stałe miejsce pracy. W zależności od sposobu kwalifikacji przedmiotowego wydatku właściwy będzie § 442 "Podróże służbowe zagraniczne" lub § 470 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej".

reklama reklama

UZASADNIENIE: Zgodnie z § 2 rozporządzenia w sprawie podróży służbowych, w przypadku zarówno krajowej, jak i zagranicznej podróży służbowej pracownikowi przysługuje zwrot kosztów:

przejazdów,

dojazdów środkami komunikacji miejscowej,

noclegów,

innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb i diety.

Wszystkie wymienione w pytaniu wydatki będą podlegały refundacji delegowanemu pracownikowi. Biorąc pod uwagę cel wyjazdu służbowego, którym są warsztaty oraz objaśnienia załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (dalej: rozporządzenie o klasyfikacji budżetowej), zgodnie z którym w § 470 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" ujmuje się wydatki, których przedmiotem są szkolenia pracowników niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej, rozstrzygnięcie czy warsztaty stanowią w świetle przepisów prawa formę szkolenia nie jest jednoznaczne.

Zobacz: Kadry i płace

Zapisy związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników zostały zawarte w art. 183a i art. 94 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (dalej: k.p.), w myśl których pracodawca powinien zapewnić równy dostęp i ułatwić podnoszenie kwalifikacji pracowników. Należy również odróżnić podnoszenie kwalifikacji pracownika od odbywania przez niego podróży służbowej implikujących charakter dokonywanego wydatku. Zgodnie z art. 1031 k.p. § 1 przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą. Natomiast celem podróży służbowej jest wykonanie polecenia pracodawcy i realizacja zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy. Wydatki związane ze zwrotem kosztów tego rodzaju należy kwalifikować do § 442 "Podróże służbowe zagraniczne".

Ponadto za podróż służbową uznaje się wyłącznie wyjazd pracownika będący jednocześnie nietypowy w stosunku do wykonywanej pracy i okazjonalny. Istotnym elementem jest również fakt wykonywania obowiązków poza miejscem pracy, jak i świadczenie pracy w krótszym czasie niż jest to określone w dokumentacji opisującej obowiązki pracownika. W takim przypadku koszty delegowania pracownika za granicę należałoby zaklasyfikować do § 442 "Podróże służbowe zagraniczne".

W przypadku, gdy celem wyjazdu pracownika są przesłanki określone w z art. 1031 k.p. i efektem podróży będzie podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika, zasadne wydaje się być sklasyfikowanie tego rodzaju wydatków do § 470 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej".

Należy zaznaczyć, że wraz ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem o klasyfikacji budżetowej w § 470 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" należy ująć wszystkie koszty związane ze szkoleniem, w tym również ponoszone koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia uczestników, diety, ryczałt za przejazdy, opłaty parkingowe. Ten sposób klasyfikacji ma na celu zagregowanie całkowitych kosztów szkoleń kompleksowych w przeznaczonym do tego paragrafie.

Podstawy prawne

art. 18 3a , art. 94, 103 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2016 poz. 1666; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 962)

§ 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167)

załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053; ost. zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1421)

Jarosław Jurga

ekonomista, certyfikowany księgowy posiadający wieloletnie doświadczenie oraz szeroką wiedzę merytoryczną w obszarze finansów publicznych, wspartą studiami podyplomowymi z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz audytu wewnętrznego w jsfp