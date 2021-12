Czy będzie reforma RIO w 2022 r.?

Strażnik miejski dorabia do pensji. Nie ma podstaw do zmiany obowiązujących przepisów w zakresie podejmowania przez strażników gminnych (miejskich) dodatkowych zajęć zarobkowych – poinformował wiceszef MSWiA Maciej Wąsik w odpowiedzi na poselską interpelację.

Czy z ZFŚS można sfinansować zakup ekspresu do kawy do pokoju socjalnego w szkole?

PROBLEM CZYTELNIKA Czy z ZFŚS można sfinansować zakup ekspresu do kawy do pokoju socjalnego? Kierownik jednostki budżetowej (szkoła) chce dokonać takiego zakupu. Z jakich środków to sfinansować - bieżących jednostki czy z ZFŚS? Czy taki zakup może zostać uznany za niegospodarny?