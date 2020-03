Koronawirus. Nauczanie zdalne – wynagrodzenie nauczycieli

11 marca 2020 r. Ministerstwo Edukacji wydało rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zgodnie z tym aktem prawnym funkcjonowanie szkół zostało zawieszone od 16-go do 25 marca. Rozporządzenie to nie regulowało kwestii organizacji pracy nauczycieli w tym czasie ani ich wynagrodzeń. Nie wprowadziło też obligatoryjnej pracy zdalnej a jedynie zaleciło pomoc uczniom w nauce. Wzbudziło to wiele kontrowersji.

Minister edukacji Dariusz Piontkowski zdementował niektóre doniesienia medialne, że nauczyciele za czas przestoju mają otrzymać jedynie 60% wynagrodzenia. W oficjalnej informacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Edukacji 16 marca czytamy, że za dni, w których nauczyciele będą świadczyli pracę (korzystając ze sprzętu w szkole lub w domu), otrzymają wynagrodzenie bez zmian, z wyjątkiem:

dodatku za warunki pracy, który jest należny wyłącznie za godziny przepracowane w określonych warunkach pracy

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, które jest związane z dodatkową pracą nauczyciela polegającą na realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych powyżej pełnego wymiaru zajęć.

Jeżeli natomiast z przyczyny leżącej po stronie pracodawcy w określonym czasie nauczyciel nie świadczył pracy a pozostawał w takiej gotowości, za ten czas otrzyma wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania oraz dodatku funkcyjnego.

Z tą interpretacją przepisów nie zgadzały się związki zawodowe – Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz NSZZ „Solidarność”. W swojej opinii prawnej ZNP wskazuje, że w ramach wynagrodzenia za czas przestoju, nauczyciel powinien zachować prawo do:

wynagrodzenia zasadniczego,

dodatku stażowego,

dodatku motywacyjnego (do końca okresu, na jaki został przyznany),

dodatku funkcyjnego,

dodatku wiejskiego,

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe (bez wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw),

wynagrodzenie za warunki pracy.

Także Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" wypowiedziało się jednoznacznie, że nauczyciele powinni otrzymać wynagrodzenie także za godziny ponadwymiarowe.

Zaznaczyło, że nie pozwoli wykorzystać obecnego stanu zagrożenia epidemiologicznego do „próby oszczędzania na oświacie a zwłaszcza bezzasadnemu ograniczaniu wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi”. Zapowiedziało, że we wszystkich tego typu przypadkach będą podejmowane odpowiednie kroki prawne.

Lekcje online po 25 marca 2020 r.

20 marca Ministerstwo Edukacji dokonało nowelizacji wskazanego wyżej rozporządzenia. Przedłużyło ograniczenie działalności placówek oświatowych do 10 kwietnia 2020 r. Od 25 marca działalność dydaktyczna ma być jednak realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Kwestia ta została uregulowana w nowym rozporządzeniu MEN (zobacz rozporządzenie z dnia 20 marca 2020 r. sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19). Rozporządzenie to w paragrafie 7 określa zasady rozliczania czasu pracy zdalnej nauczycieli. Zajęcia te będą realizowane w ramach obowiązującego ich dotychczas tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz. Po przekroczeniu tego wymiaru zajęcia te będą mogły być realizowane w ramach godzin ponadwymiarowych.

Zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia ustala dyrektor szkoły.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 25 marca 2020 r.

MEN wskazuje, że w okresie, w którym nauczyciele nie będą świadczyli pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, lecz będą pozostawali w gotowości do pracy, zachowują prawo do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości wynikającej z ich osobistego zaszeregowania oraz dodatku funkcyjnego.

