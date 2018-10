Asystent medyczny 2019 r. - zmiany

Głównym celem ustawy z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest umożliwienie wystawienia, na podstawie dokumentacji medycznej sporządzonej przez lekarza, zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy przez osobę inną niż lekarz, wykonującą zawód medyczny. Art. 1 ustawy nowelizującej wprowadza nowy art. 54a ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, dotyczący umocowania do tej czynności asystenta medycznego. Wprowadzenie takiego rozwiązania ma przyczynić się do optymalizacji pracy lekarzy, którzy dzięki wprowadzonej nowelizacji będą mogli więcej czasu poświęcić pacjentom. Ustawa przewiduje, że do wystawienia zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy, przez inną niż lekarz osobę, potrzebne będzie osobne upoważnienie lekarza, który ma utworzony profil informacyjny.

Zgodnie z ustawą, Rejestr Asystentów Medycznych będzie obejmował upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich oraz zawierał dane wystawiających zaświadczenia, a także osób upoważnionych, daty obowiązywania upoważnień, informacje o ich cofnięciu albo wygaśnięciu oraz jaka była przyczyna cofnięcia albo wygaśnięcia upoważnienia. Jako administrator danych zawartych w Rejestrze Asystentów Medycznych został wskazany minister właściwy do spraw zdrowia. Ustawa nadaje uprawnienie dla ZUS do weryfikowania możliwości udostępniania danej osobie elektronicznego wystawiania zaświadczeń lekarskich.

W art. 2 ustawy zmieniana jest ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zmiana ma na celu wykonanie wyroku SK 18/17 z dnia 19 czerwca 2018 r. (Dz. U. poz. 1241) Trybunału Konstytucyjnego, stwierdzającego niezgodność § 13 ust. 2 pkt 9 w związku z § 32 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015 r. poz. 1110 oraz z 2017 r. poz. 1541) z art. 47 oraz art. 51 ust. 1, 2 i 5 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji: „w zakresie, w jakim przewiduje obligatoryjne zamieszczenie symbolu przyczyny niepełnosprawności, a w konsekwencji rodzaju choroby, w szczególności choroby psychicznej, jako przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności”. Ustawa zmienia art. 6b ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, poprzez uzupełnienie przepisów dotyczących zakresu informacji umieszczanych w orzeczeniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

W art. 3 zawarte są zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które rozszerzają zakres działania Narodowego Funduszu Zdrowia. Ustawa zakłada, że do zakresu działania NFZ należeć będzie również finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz szkoleń w tym zakresie. Ustawa przewiduje w art. 4 ust. 3, że minister właściwy do spraw zdrowia może dofinansować w 2018 r., w formie dotacji celowej, do kwoty 50 mln zł przekazywanej do Narodowego Funduszu Zdrowia, zakup urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz koszty niezbędnego szkolenia świadczeniodawcy.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

